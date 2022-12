Puerto Plata: Der Mix macht's!

Die enorme Vielfalt macht die Region an der Nordküste zu einem Paradies für jede Art von Urlaub. Für Naturliebhaber hält Puerto Plata eine spektakuläre Mischung aus Bergen und Meer, einer Vielzahl von Stränden, üppigen Tälern und Flüssen bereit. Am besten lässt sich die grandiose Landschaft von oben aus der einzigen Seilbahn der Karibik bestaunen. Doch auch Hobby-Historiker kommen in Puerto Plata auf ihre Kosten. Die Provinz hat ihren Namen niemand geringerem als Christopher Kolumbus zu verdanken und punktet mit der weltgrößten Ansammlung von Kolonialhäusern im viktorianischen Stil. Und auch die ältesten Bernsteinfossilien der Welt sind hier zu bestaunen.