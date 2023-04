Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips gibt:

Ihre Kunden sind geschichtsinteressiert, wünschen aber alternativ zu diesen Südstaaten-Routen ein anderes Angebot? Bitteschön: Die Routen Das Thema Bürgerrechtsbewegung ist für Urlauber so spannend, dass es dazu sogar eine zweite Route im Rahmen der Seriegibt: Auf den Spuren der Bürgerrechtsbewegung geht es 13 Tage durch Alabama, Georgia, Mississippi und Tennessee – Arkansas bleibt also auf dieser 2900 Kilometer langen Route außen vor. Dafür wird vor allem in Georgia mehr Zeit verbracht mit Stopps auch in Albany, Midway und Savannah.Ihre Kunden sind geschichtsinteressiert, wünschen aber alternativ zu diesen Südstaaten-Routen ein anderes Angebot? Bitteschön: Die Routen Die Schauplätze des Bürgerkriegs und Auf den Spuren der Pilgerväter sind gute Beispiele für attraktive Reisen durch die lebendige US-Geschichte. Mississippi Civil Rights Museum, Jackson (Foto: Brand USA)

Training: Noch mehr Insider-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Informationen und nützliche Empfehlungen zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Auch die Hauptstadt von Arkansas lohnt einen Besuch. Die Little Rock Central High School schrieb Geschichte, als der US-Präsident 1957 gegen den Willen des Gouverneurs neun afroamerikanischen Schülerinnen und Schülern per Eskorte den Zugang zur Schule ermöglichte. Zu den weiteren Schauplätzen der Bewegung gehört das Mosaic Templars Cultural Center, einst eine Art Versicherung afroamerikanischer Gemeinden gegen Krankheit, Tod und Beisetzungskosten.Weiter südöstlich in Mississippi erinnern verfallene Überreste des Bryant's Grocery & Meat Market in Money und das Tallahatchie Courthouse in Sumner an Mord und Misshandlung des 14-jährigen Emmett Till (Bob Dylan widmete der grausamen Tat einen Song) und an den Freispruch der Täter.Auch das 2017 eröffnete Mississippi Civil Rights Museum in Jackson dokumentiert anschaulich den Kampf um Gleichberechtigung – etwa das Gewehr, mit dem der Aktivist Medgar Evers 1963 erschossen wurde. Sein restauriertes Wohnhaus dient heute als Museum. Weitere historische Locations sind das Tougaloo College, dessen seinerzeit ausschließlich farbige Dozenten und Studenten zahlreiche Protestaktionen organisierten, und die restaurierte Greyhound-Bushaltestelle in der Lamar Street, wo 1961 ein Freedom Ride für 27 Passagiere jäh mit ihrer Verhaftung endete. Übrigens: An einen ähnlichen Vorfall erinnert das Freedom Riders National Monument bei Anniston (Alabama) westlich von Atlanta.Selma erlangte 1965 Bekanntheit durch seine Protestmärsche. Zunächst durch Polizei und militante Bürgerwehren aufgehalten, gelang es den Demonstranten im zweiten Anlauf, dank Tausenden von Unterstützern und dem "Segen" von US-Präsident Lyndon B. Johnson in drei Tagen bis nach Montgomery zu marschieren. Dort hatte die Afroamerikanerin Rosa Parks schon 1955 für Aufsehen erregt, als sie sich weigerte, ihren Sitz im Bus für einen Weißen freizugeben. Der Linienbus im Rosa Parks Museum ist ebenso zu besichtigen wie die Dexter Avenue King Memorial Baptist Church, wo Martin Luther King predigte und den Busboykott von Montgomery plante. Im nahen Tuskegee war im Zweiten Weltkrieg die landesweit erste afroamerikanische Kampfpilotentruppe stationiert. Einen Besuch lohnen auch das Museum im Untergeschoss der Butler Chapel sowie das Tuskegee History Center.Atlanta ist einer der Hotspots der Bürgerrechtsgeschichte. Das neue Center for Civil and Human Rights beherbergt sowohl die Martin Luther King Jr. Collections als auch Ausstellungen zu aktuellen Menschenrechtsfragen. Das King Center umfasst eine Ausstellungshalle und das Geburtshaus von Martin Luther King. In der Ebenezer Baptist Church kann man dessen Reden lauschen. Im Reiseprogramm stehen sollten zudem der World Peace Rose Garden mit dem berühmten Behold-Monument, das Grab von King und seiner Frau Coretta, die International Civil Rights Hall of Fame, der Sweet Auburn District und das Apex Museum zur Geschichte der Afroamerikaner.Birmingham ist ein weiterer zentraler Schauplatz der Civil-Rights-Bewegung. Das dortige Civil Rights Institute zeichnet die Rolle der Stadt im Kampf um Gleichberechtigung nach. Gegenüber im Kelly Ingram Park ging die Polizei brutal gegen friedliche Demonstranten vor. Heute zollen hier Statuen und Denkmäler sowie das Civil Rights National Monument führenden Bürgerrechtlern Tribut. Scottsboro zwei Autostunden nördlich erlangte 1931 traurige Berühmtheit: Neun schwarze Jugendliche wurden fälschlicherweise der Vergewaltigung weißer Mädchen bezichtigt – die folgenden Prozesse und der Justizmissbrauch trugen maßgeblich zur Reform des Rechts auf ein faires Verfahren bei. Zeugnis legt davon das Scottsboro Boys Museum & Cultural Center ab – der letzte Stopp auf einer berühenden Reise.Gesamtstrecke knapp 2200 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 11 Tage