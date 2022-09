Die Highlights der Route auf einen Blick

Routenplaner: Hier geht es lang! Brand USA Road Trips die ausführliche Streckenbeschreibung mit zahlreichen Insider-Tipps herunterladen:

Eine lange, komplexe Reise. Gibt's die auch bei einem Reiseveranstalter zu buchen? Aber sicher! Die Oregon-Trail-Reise von Kansas City nach Portland finden Sie bei Ein spannender Road Movie durch die amerikanische Geschichte! Für die detaillierte Reiseplanung lässt sich hier für diese Route derdie ausführliche Streckenbeschreibung mit zahlreichen Insider-Tipps herunterladen: Der Wilde Westen am Oregon Trail Eine lange, komplexe Reise. Gibt's die auch bei einem Reiseveranstalter zu buchen? Aber sicher! Die Oregon-Trail-Reise von Kansas City nach Portland finden Sie bei Ruck Zuck Urlaub Yellowstone National Park (Foto: Brand USA)

Brand USA Road Trips

Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips : Schlachtfelder des Bürgerkriegs. Geschichte zum Anfassen gibt es nicht nur im Wilden Westen: Auch Schauplätze des Amerikanischen Bürgerkriegs bieten die Gelegenheit, sich auf eine faszinierende Zeitreise zu begeben. Was Reisende dabei erwartet, verrät eine weitere Folge der Serie Historic Trail Center, Casper (Brand USA)

Training: Noch mehr Insider-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Infos und nützliche Tipps zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Mehr als 3500 km sind es vom Start in Missouri bis zum Ziel in Oregon – aber natürlich kann man je nach Zeitbudget den Oregon Trail auch in kürzeren Etappen befahren. Hier die Highlights dieser Route aus der SerieIn Independence (Missouri) vor den Toren von Kansas City war für Dampfschiffe im 19. Jahrhundert Endstation, von hier brachen die Siedler auf. Vom Independence Square aus lässt sich der historische Bezirk vom Planwagen aus besichtigen. Viel lebendige Geschichte(n) vermitteln auch das National Frontier Trails und das 1858 Jail Museum, aber auch Red Bridge Crossing (die erste Flussüberquerung) und Fort Leavenworth.Nach Missouri steht Nebraska im "Fahrplan"– mit dem historischen Viertel Old Market in der Ex-Hauptstadt Omaha und dem Nebraska History Museum in der heutigen Hauptstadt Lincoln. Zu den weiteren Highlights gehören die beiden State Parks Fort Kearny und Buffalo Bill Ranch sowie das Archway Monument. Einen Eindruck von der rauen Landschaft, die es westwärts zu durchqueren galt, liefern der steile Abhang des Windlass Hill und die beeindruckenden Landmarks Courthouse Rock, Chimney Rock und Scotts Bluff.In Wyoming ist Pionier-Flair allgegenwärtig, zum Beispiel in den Forts Laramie und Casper. Erstaunlich gut sind im Sandstein die bis zu 180 Jahre alten Spuren erhalten – Felsinschriften der Siedler und Radabdrücke der Planwagen. Im National Historical Trails Interpretive Center kann man per Virtual Reality die Überquerung des North Platte River im Planwagen simulieren, am South Pass den seinerzeit einzig sicheren Weg über die Rocky Mountains erkunden und vom Pilot Butte Scenic Loop aus Hunderte von Wildpferden bewundern.Nein, der Yellowstone National Park liegt nicht direkt am Oregon Trail – aber ihn einfach links (oder geografisch korrekt: rechts, also nördlich des Oregon Trail) liegenzulassen wäre wirklich unverzeihlich. Der älteste Nationalpark der USA, 1872 eingerichtet, erstreckt sich über drei Bundesstaaten (Idaho, Montana und Wyoming) und besticht mit seinen Thermalquellen, Geysiren und Wasserfällen wie auch seiner artenreichen Fauna wie etwa Büffeln, Elchen, Grizzlys und Wölfen. Und allein der Weg dorthin – mit dem Westernstädtchen Jackson und den majestätischen Granitgipfeln des Grand Teton National Park als Kulisse – ist ein Fest fürs Auge.Wieder zurück auf den Oregon Trail – in Idaho warten weitere unvergessliche Eindrücke, für die die Pioniere im 19. Jahrhundert wohl kaum einen Blick hatten. In Idaho Falls gibt es Panoramaausblicke auf den Snake River, in Pocatello das rekonstruierte Fort Hall, und landschaftliche Höhepunkte sind Magic Valley, Thousand Springs Park und Salmon Valley. Die Hauptstadt Boise zeigt im Old Idaho Penitentiary, was Gesetzlose erwartete, und verweist mit zahlreichen Schautafeln auf den berühmten Trail. Ein Muss ist auch Baker City mit seinem historischen Bezirk und dem Oregon Trail Interpretive Center.Kurze Stippvisite in Washington State nach Walla Walla mit seiner geschichtsträchtigen Main Street und der Whitman Mission National Historic SiteDann geht es über den Columbia River – seinerzeit per Floß eine Herausforderung für die Pioniere – bis zum endgültigen Reiseziel Oregon City im gleichnamigen BundesstaatEin Besuch im End of the Oregon Trail Center rundet dort diese spannende Reise durch den Wilden Westen, wie er wirklich war, schließlich ab.Gesamtstrecke etwa 3600 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 14 Tage.