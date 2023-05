Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips : Die grobe Richtung stimmt? Aber Ihr Kunde möchte gern den Osten der USA erkunden, dabei jedoch statt kleineren Orten und Nebenstraßen das Flair großer Städte genießen? Kein Problem, auch da gibt es eine passende Folge der Top-Städteziele an der Ostküste stellt Boston, New York City, Philadelphia und Washington DC im Detail vor. Annapolis, Maryland (Foto: Brand USA)

Die militärischen Siege der Nordstaaten am South Mountain und in Antietam veranlassten Lincoln zum Erlass der Emanzipationsproklamation, die das Ende der Sklaverei in den Südstaaten einläutete. Weiter geht es nach West Virginia, dem einzigen Bundesstaat, der als direkte Folge des Bürgerkriegs entstand. Die älteste Stadt Shepherdstown geht aufs Jahr 1762 zurück, der nahe Harpers Ferry National Historical Park beherbergt Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, ein Museum über den Amerikanischen Bürgerkrieg und das John Brown's Fort.Auf dem Washington Heritage Trail geht es von Shepherdstown nach Berkeley Springs mit seinen warmen Mineralquellen, deren Wasser nach wie vor für Spa-Anwendungen genutzt wird, und zum Panorama Overlook mit einem weiten Blick über West Virginia, Pennsylvania und Maryland. Die rund 32 km lange West Virginia Route 9 nach Paw Paw überquert mehrfach den mäandernden Cacapon River und zählt zu den schönsten Panoramastraßen des Bundesstaats.Auf dem Old Route 7 Byway sieht man, wie sich der Decker's Creek durch die schmale Schlucht zwängt und dabei vom Bach zum reißenden Fluss anschwillt. Das 1933 gegründete Arthurdale, als erste New Deal Community der USA, ist als National Historic District ausgewiesen und umfasst mehrere Originalhäuser. Weiter südlich bietet der Cheat River Byway imposante Ausblicke auf den schroffen Cheat Canyon, ideal zum Wildwasser-Rafting. Als Zwischenstopps lohnen auch der Wasserfall Buckhorn Run und das Tray Run Viaduct, eine der ältesten eisernen Eisenbahnbrücken der USA.Der Blackwater Falls State Park wartet mit einigen der meistfotografierten Motive West Virginias auf, etwa den namensgebenden Blackwater Falls oder den Elakala Falls. Weitere Highlights sind der Lindy Point und der Pendleton Point Overlook. Das ganzjährige Freizeitangebot reicht vom Mountainbiken, Bootfahren und Angeln im Sommer bis zum Langlaufen und Rodeln im Winter. Die Dolly Sods Wilderness hält Panoramaausblicke und versteckte Wasserfälle bereit. Der Staunton-Parkersburg Turnpike verbindet bedeutende Stätten aus dem Bürgerkrieg, punktet aber auch mit großartigen Berglandschaften und charmanten historischen Orten wie Beverly. Auf dem Highland Scenic Highway eröffnen sich immer wieder schöne Ausblicke auf den Monongahela National Forest. In der Cranberry Glades Botanical Area schlängeln sich Holzstege durchs tierreiche Sumpfgebiet. Die drei von Rhododendren, Lorbeerbäumen und Wildblumen eingerahmten Wasserfälle des Falls of Hills Creek sind ein beliebtes Fotomotiv.Die Berge und Schluchten im New River Gorge National Park and Preserve, dem jüngsten US-Nationalpark, sind wie geschaffen für abwechslungsreiche Outdoor-Abenteuer wie Wildwasser-Rafting, Kajaktouren oder Wanderungen zu Wasserfällen und anderen malerischen Orten. Unvergesslich ist der Blick über die Schlucht vom Bridge Walk, der in 244 m Höhe über dem New River schwebt.Auf dem Midland Trail geht es in die kleine Kolonialstadt Lewisburg und weiter nach White Sulphur Springs in den Allegheny Mountains. Die aus dem Kalten Krieg stammenden Bunker des Greenbrier Resort waren für den Fall eines Atomangriffs als Schutzraum für US-Kongressabgeordnete vorgesehen.Der Blue Ridge Parkway verbindet die Great Smoky Mountains mit dem Shenandoah-Nationalpark und besticht mit Bilderbuchausblicken auf die Appalachen, insbesondere vom Skyline Drive aus. Wahrzeichen der Luray Caverns ist die Great Stalacpipe Organ – die Töne dieser "Orgel" werden durch unterschiedlich lange und dicke Stalaktiten erzeugt. Auf dem Manassas National Battlefield Park finden von Rangern geleitete Rundgänge sowie Nachstellungen (Reenactments) der Kampfhandlungen statt. Besichtigen lassen sich das als Feldlazarett genutzte Stone House und das Stonewall Jackson Monument.Kurz vor Washington DC empfiehlt sich noch ein Stopp auf dem Arlington National Cemetery mit dem Grabmal des unbekannten Soldaten und der letzten Ruhestätte des US-Präsidenten John F. Kennedy. Die Hauptstadt selbst beherbergt renommierte Museen der Smithsonian Institution wie das National Air and Space Museum sowie legendäre Denkmäler wie das Washington Monument und die National Mall. Weißes Haus und Kapitol sind weltbekannte Wahrzeichen. Hinzu kommen historische Viertel wie die Southwest Waterfront und Georgetown mit seinen von Boutiquen, Kunstgalerien und individuellen Restaurants gesäumten, kopfsteingepflasterten Straßen.Nach einem Bummel durch den alten Stadtkern von Annapolis, der Hauptstadt Marylands an der Chesapeake Bay, geht es weiter nach Delaware auf der anderen Seite der Bucht. Die Route führt in die Hauptstadt Dover und dann auf dem Delaware Bayshore Byway. Entlang der Küste wechseln sich Sumpfgebiete, historische Orte und Strände mit artenreicher Tierwelt ab. Schlusspunkt dieser Panoramaroute ist New Castle, erste Hauptstadt des ersten US-Bundesstaats.Gesamtstrecke gut 1900 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 13 Tage.