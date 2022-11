Spektakulär. Mit diesem Attribut lassen sich fast alle Stationen dieser Route treffend beschreiben. Felsen in leuchtenden Geld- und Rottönen und in allerlei bizarren Formen bestimmen die Landschaft in diesen Teilen Arizonas und Utahs – unzählige grandiose Fotomotive und Bilder im Kopf, die man nicht vergisst. Übrigens: Auch diesmal lässt sich mit den neuen Routen auch die Reisekasse aufbessern: Beim Gewinnspiel winkt ein Gutschein über 100 Euro.

