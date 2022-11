Umleitung: Andere Route gefällig? Arches, Bryce, Capitol Reef: Das kleine ABC der Highlights im Südwesten lässt sich fast beliebig erweitern. Alternativ oder als Ergänzung zu dieser Route empfiehlt sich ein weiterer Vorschlag aus der Serie Brand USA Road Trips – eine Route, die einen besonderen Fokus auf die indigene Kultur und Geschichte der Region setzt: Nationalparks und Ureinwohner-Kultur. Wilson Arch, Moab, Utah (Foto: Brand USA)

Training: Noch mehr Insider-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Infos und nützliche Hinweise zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Der Bryce Canyon mit seinen Hoodoos – leuchtend roten, bizarr geformten Felstürmen – gehört für USA-Kenner zu den absoluten Hot Spots unter den Nationalparks. Eine knapp 60 km lange Fahrt durch den Park mit diversen Aussichtspunkten verschafft einem einen ersten Überblick. Dann empfiehlt sich eine Wanderung auf dem Rim Trail, um das Bryce Amphitheater auf sich wirken zu lassen. Wer mehrere Tage bleibt, kann den Sonnenauf- und -untergang von Aussichtspunkten wie Sunrise, Sunset, Inspiration und Bryce Point erleben und fotografieren – und den sternenklaren Nachthimmel genießen.Zwei Nationalparks stehen nun auf dem Programm. Capitol Reef zeichnet sich durch seine weißen Sandsteinkuppeln und steil aufragenden Felsmonolithen im Cathedral Valley aus, Arches – der Name deutet es an – zwei Autostunden weiter nordöstlich durch seine zahlreichen Felsbögen. Moab gilt als Mekka für Outdoor–Sport, zum Beispiel Wildwasserrafting an der Mündung des Green River in den Colorado River.Südlicher Nachbar von Arches ist der Canyonlands National Park mit dramatischen Wüstenlandschaften voller Hochebenen und Canyons. Ebenso eindrucksvoll ist das Natural Bridges National Monument mit seinen drei natürlichen Steinbrücken. Und das Monument Valley, in dem sich bis zu 300 Meter hohe Felsformationen aus der Wüste erheben, ist eines der Wahrzeichen der USA und Kulisse in zahlreichen Western und anderen Hollywood-Filmen.Der Lake Powell lädt zu Bootstouren, Angeln, Kajakfahren und Rafting ein. Außerdem drängen sich Abstecher in den Antelope Canyon, den Navajo Canyon, zum Rainbow Bridge National Monument und zur Horseshoe Bend – einer der meistfotografierten Flussbiegungen des Colorado – auf. Besonders gut lässt sich die Szenerie aus der Vogelperspektive bei einem Helikopterflug oder einer Heißluftballonfahrt bewundern.Das ist hier ganz bestimmt nicht die Frage – der Zion-Nationalpark mit seinen steilen roten Klippen, engen Canyons, hoch aufragenden Steinformationen, Monolithen, Flüssen und Wasserfällen ist ein Muss jeder Utah-Reise. Highlights sind eine Wanderung am Virgin River vorbei an Wasserfällen und hängenden Gärten sowie ein Marsch durch den tiefsten Teil des Canyons, bei dem die Wände bis zu 300 Meter aufragen und der Fluss nur sechs bis neun Meter breit ist. Mit etwas Geduld und Glück bekommt man heimische Tierarten wie Puma, Dickhornschaf und Kalifornischen Kondor zu sehen. Die acht Kilometer lange Fahrt auf der Kolob Canyons Road eröffnet immer wieder Ausblicke auf die tiefrote Canyonlandschaft.Gesamtstrecke gut 1750 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 7 Tage.