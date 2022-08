Geheimtipp Primorsko

Es geht aber auch ruhiger: zum Beispiel in Primorsko. Der 30 Kilometer südlich von Burgas gelegene Badeort war zu Zeiten des Ostblocks äußerst populär, geriet aber in den 1990er Jahren etwas in Vergessenheit. So kommt es, dass man hier umgeben von schönen Küstenwäldern und Dünenlandschaften vor allem Natur genießen kann und das kristallklare Meer. Auf Unterhaltung muss trotzdem niemand verzichten. Primorsko war einst ein bedeutender internationaler Jugendferienort und lockt auch heute noch viele bulgarische Jugendliche an, die für ein ansehnliches Nachtleben sorgen.