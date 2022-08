Zur Auswahl stehen insgesamt rund 50 Klimakurorte in den Bergen und 15 am Schwarzen Meer sowie 38 Bäderkurorte. Bekannte Wellness-Spots am Schwarzen Meer sind etwa Goldstrand, Albena, Baltschik und Pomorie. Hisarya liegt in den Ausläufern des Balkangebirges, Pawel Bania im Tal der Rosen und Sapareva Bania am Rila-Gebirge. Und in Devin im Rhodopen-Gebirge werden Herz-Kreislauf- und Nervensystemerkrankungen behandelt, Blutdruck gesenkt und Gelenkschmerzen gemildert – beste Voraussetzung, um die karstigen Berge der Umgebung zu erwandern.