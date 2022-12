Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips infrage. Diesmal stellen wir Ihnen eine Route vor, bei denen ein wirklich einzigartiger Nationalpark im Mittelpunkt steht: Ihren Kunden zieht es nicht nach Alaska, aber er sucht ein anderes Reiseziel in den USA, das ebenso viel Naturerlebnis verspricht? Da kommen gleich mehrere Routenvorschläge aus der Serieinfrage. Diesmal stellen wir Ihnen eine Route vor, bei denen ein wirklich einzigartiger Nationalpark im Mittelpunkt steht: Geologische Wunderwerke Alaska Wildlife Conservation Center in Anchorage, Alaska (Foto: Visit Anchorage)

Training: Noch mehr Insider-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Infos und nützliche Hinweise zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Auf Kodiak Island bestehen gute Chancen, Bären zu sehen – rund 3000 leben dort. Die zweitgrößte Insel der USA (nach Hawaii) kann auf einer geführten Tour, einem Rundflug mit dem Wasserflugzeug oder einem individuellen Ausflug per Mietwagen erkundet werden.Mit dem Denali Star Train geht es zum Denali-Nationalpark – am besten im Panoramawagen mit Blick auf den Mount McKinley und die unberührte Wildnis Alaskas. Noch schneller geht es mit dem Reisebus von Park Connection oder mit dem Wasserflugzeug. Besonders reizvoll ist es, auf Hin- und Rückfahrt unterschiedliche Verkehrsmittel – etwa Bahn und Bus – zu wählen.Der mehr als 20.000 Quadratkilometer große Denali wartet nicht nur mit dem höchsten Gipfel Nordamerikas auf, sondern auch mit ausgedehnten Bergwäldern, Tundrasteppen und Gletschern. Die Bustouren auf der 148 Kilometer langen Denali Park Road rund um Flora, Fauna oder einen alten Goldsucherort sollten vorab gebucht werden.Aktivurlauber können Wanderungen unternehmen, an Rundgängen mit Rangern teilnehmen, sich zum Wlldwasser-Rafting auf den Nenana River wagen, den Park per Mountainbike erkunden oder Schlittenhunde in Aktion erleben.Gesamtstrecke gut 1600 Kilometer per Bahn und Flug.Empfohlene Reisedauer 5 Tage.