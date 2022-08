Die Highlights der Route auf einen Blick

Routenplaner: Hier geht es lang! Brand USA Road Trips die ausführliche Streckenbeschreibung mit Insider-Tipps herunterladen:

Buchbare Veranstalter-Reise gesucht? Kein Problem – wie wäre es mit einer zwölftägigen Kombination Boston, New York und Washington von Eine spannende Tour, oder? Für alle, die mehr wissen wollen, lässt sich hier für diese Route derdie ausführliche Streckenbeschreibung mit Insider-Tipps herunterladen: Bedeutende Städte und Umgebung Buchbare Veranstalter-Reise gesucht? Kein Problem – wie wäre es mit einer zwölftägigen Kombination Boston, New York und Washington von Fairflight Touristik Boston (Foto: Brand USA)

Brand USA Road Trips

Umleitung: Andere Route gefällig? Es werden immer mehr: Laufend werden weitere Routen der Brand USA Road Trips freigeschaltet – ideal für Beratung und Verkauf. Städtereisende können sich oft auch dafür begeistern, berühmte Sportstätten zu besuchen. Alle Tipps und Tricks gibt es hier: Legendäre Sportstadien. Philadelphia (Foto: Brand USA)

Training: Noch mehr Online-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Infos und nützliche Tipps zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Vier spannende Stopps: Die Metropolen der geschichtsträchtigen Ostküste sind als Städtereiseziele ein Selbstläufer – vereint zum Railroad Trip demonstrieren sie ihre Vielfalt in der neuen Folge der SerieBostons Spitzname spielt auf seine Rolle im Unabhängigkeitskrieg an – auf dem Freedom Trail kann man eine kleine Zeitreise ins Jahr 1775/76 antreten. Doch die neuenglische Großstadt bietet viel mehr als "nur" anschauliche Geschichte: Das Kulturprogramm mit Kunst im Museum of Fine Arts oder im ICA und Musik von Klassik bis Rock ist Spitzenklasse. Cambridge glänzt mit Studentenleben rund um seine berühmten Unis Harvard und MIT. Shopping, Gastronomie und Spitzensport gibt's ebenso als Zugabe wie die tolle Lage an der Waterfront zum Atlantik. Und Freiheit heißt hier auch: Alles ist ohne Mühe zu Fuß zugänglich!Geht nicht? Das gibt's nicht in New York, der Stadt, die tatsächlich niemals zu schlafen scheint. Als "Neuer" verschafft man sich am besten erst mal einen Überblick auf einer Hop-on-Hop-off-Tour oder einem der ikonischen Panoramadecks, etwa auf dem Empire State Building oder dem One World Observatory.Und dann muss man sich entscheiden zwischen Klassikern wie Moma, Times Square, Central Park oder Broadway und den zahlreichen Neuzugängen, die laufend dazukommen, wie dem neuen Viertel Hudson Yards. Damit hat man gerade mal Bruchteile von Manhattan erlebt – und das ist bekanntlich nur einer von fünf Bezirken (Boroughs) des Big Apple.Davon hat Philadelphia viele – zum Beispiel die berühmte Love-Statue, die "Rocky Steps" vor dem Museum of Art und das Philly Cheesesteak. Vor allem aber steht die Stadt für eine weitere Wiegengeschichte: als Geburtsort der USA. Hier wurde die Unabhängigkeit ausgerufen und die Verfassung der USA unterzeichnet. Neben lebendiger Geschichte – zu erleben etwa in Independence Park (mit der berühmten Freiheitsglocke!), Independence Hall und National Constitution Center –, kommen Shopping, Kulinarik und Kultur nicht zu kurz. Das Philadelphia Orchestra spielt sogar weltweit in der ersten Liga der Sinfonieorchester, und das Philadelphia Museum of Art ist nicht erst seit seinem aufwendigen Um- und Ausbau eine erste Adresse für Kunstfreunde.Weißes Haus und Capitol sind weltbekannte Aushängeschilder der USA. Doch in Washington wird nicht nur täglich Weltpolitik gemacht: Die Stadt am Potomac ist auch Hauptstadt der Monumente und Museen: Längs der National Mall finden sich nicht nur architektonische Ikonen wie Lincoln Memorial und Washington Monument, sondern auch die Nationalmuseen der Smithsonian Foundation – allein das reicht für ein tagelanges und dabei kostenloses(!) Programm. Weniger bekannt: Auch Washington bietet alle Vorzüge einer modernen, lebhaften Großstadt.Gesamtstrecke mit Amtrak zirka 7 Stunden/720 km.Empfohlene Reisedauer 10 Tage.