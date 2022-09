Die Highlights der Route auf einen Blick

Routenplaner: Hier geht es lang! Brand USA Road Trips führt durch insgesamt 14 US-Bundesstaaten – da sind detaillierte Informationen gefragt. Hier gibt es den genauen Reiseverlauf zum Herunterladen und Weiterleiten: Auf den Spuren der Pilgerväter

Brand USA Road Trips

14 Bundesstaaten, 16 Reisetage, fast 3000 Kilometer – und unzählige Attraktionen und Aktivitäten: Diese Reise parallel zur Atlantikküste gehört zu den längsten– sie kann aber natürlich auch in Teiletappen absolviert werden.Auf dem Freedom Trail in Boston dem Unabhängigkeitskrieg nachspüren, auf der Plimoth Plantation am Alltag der Siedler im 17. Jahrhundert teilhaben – allein Massachusetts bietet schon ein spannendes Programm für Geschichtsinteressierte. Aber auch in Portland, Portsmouth, Providence, Newport und viele anderen Orten in Neuengland warten diverse Museumsdörfer, Geschichtsmuseen und historische Anwesen nur darauf, entdeckt zu werden.New York City ist für Architektur, Unterhaltung und Shopping bekannt, aber auch geschichtlich bedeutend – man denke nur an die Freiheitsstatue mit dem Ellis Island Immigration Museum oder an das National Museum of the American Indian. Philadelphia gilt sogar als Wiege der USA – hier wurden die Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. Independence Hall, Freiheitsglocke und Historic District gehören ebenso zu den Highlights für Zeitreisende wie das moderne Museum of the American Revolution.