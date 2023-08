Mit einer ganzen Reihe von Aktionen begleitet Abu Dhabi seine aktuelle Kampagne "Ein Sommer ist nicht genug", darunter der bewährte und 2023 noch erweiterte Abu Dhabi Sommerpass, das neue Kids-Go-Free-Angebot und die Gratisnächte für Sommerbesucher.

Ob Strandvergnügen auf Saadiyat Island, Wasserspaß auf Yas Island oder Kunstgenuss im Louvre Abu Dhabi, ob Shopping der Superlative oder Schlemmen in preisgekrönten Restaurants, ob rasante Fahrten in der Ferrari World Abu Dhabi oder Filmabenteuer in der Warner Bros. World Abu Dhabi: Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist breit aufgestellt in puncto Urlaubsspaß.

Sommerpass ab 25 Euro

Mit solchen Attraktionen positioniert sich Abu Dhabi verstärkt auch als Sommerdestination, und genau darauf zielt der Abu Dhabi Sommerpass ab. Mit ihm können Besucher über 30 Attraktionen erleben und erhalten Ermäßigungen in mehr als 600 Restaurants und Dutzenden von Hotels. Zusätzlich kommen die Nutzer in den Genuss einer kostenlosen SIM-Karte fürs Mobiltelefon. Den Sommerpass gibt es in drei verschiedenen Kategorien ab umgerechnet 25 Euro über das offizielle Buchungsportal . Gut zu wissen: Nicht eingelöste Gutscheine und Rabatte gelten noch bis zur nächsten Sommersaison (1. Mai bis 30. September 2024).

DCT Abu Dhabi

Schlemmen und Chillen in der Galleria Mall auf Maryah Island.

Gratisspaß für Kinder

Neu für den Sommer 2023 ist das Angebot "Kids Go Free". Für jeden zahlenden Erwachsenen erhält dabei ein Kind einen kostenlosen Hotelaufenthalt und das Frühstück ohne Zusatzkosten sowie außerdem noch freien Zugang zu den vielen aufregenden Themenparks des Emirats.

DCT Abu Dhabi

Neue Familienattraktion: Pixoul Gaming mit E-Sport- und Virtual-Reality-Spielen.

Länger bleiben, weniger zahlen

Schnäppchenpreise bringt auch die Aktion "Stay More, Pay Less": Wer noch bis zum 30. September 2023 mindestens drei Nächte Abu Dhabi bucht, kann sich über eine zusätzliche Gratisübernachtung freuen. Und vielleicht bleibt dann ja sogar noch Zeit für den Mangrove National Park auf Sir Bani Yas Island, der größten naturbelassenen Insel der VAE, oder einen Ausflug in die majestätische Wüste und zu üppig grünen Oasen.

DCT Abu Dhabi

Schwerelose Schweben im Indoor-Kletterparadies Clymb.

Kostenlose Entdeckungsreise

Mit den Shuttle-Bussen sind alle Attraktionen nur einen Katzensprung voneinander entfernt. Das macht die Entdeckung der Stadt im eigenen Tempo unschlagbar einfach und günstig. Die kostenlosen Busse verbinden die wichtigsten Attraktionen und Hotels des Emirats miteinander und fahren auf zwei Routen täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr insgesamt 19 Haltestellen an. Die Etihad Arena mit ihren hochkarätigen Shows ist ebenso dabei wie der Yas Marina Circuit als Muss für Formel-1-Fans.

DCT Abu Dhabi

Formel-1-Feeling auf dem Yas Marina Circuit.

Noch mehr Sommer-Feeling: Alles rund um Abu Dhabis Sommerangebote auf der offiziellen Website.