Lauschiges Plätzchen: Nurai Island.

Mit glänzender Insellage punktet Abu Dhabi-Stadt. Zum Emirat gehören aber noch mehr als 200 weitere Inseln. Manche sind der Strände wegen beliebt, andere locken mit Wildlife und Mangrovenwäldern, mit besten Bedingungen für Wassersportler oder historischen Schätzen.

Arabische Oryx-Antilopen und Gazellen, Giraffen, Hyänen und Geparden tummeln sich im Arabian Wildlife Park: Fürs Safari-Erlebnis à la Abu Dhabi gibt es nichts Besseres als Sir Bani Yas Island. Mehr als 17.000 Tiere leben in dem Schutzgebiet, das mehr als die Hälfte der Insel einnimmt. Die Population der rund 400 Arabischen Oryxe stellt sogar die größte Herde der Welt dar. Von den Aussichtsplattformen erleben die Besucher die exotischen Tiere fast schon hautnah. Zudem werden Wüstensafaris im Geländewagen angeboten.



DCT Abu Dhabi

Safari-Tour durch den Arabian Wildlife Park.

Mangroven zum Greifen nah

Zu ausgedehnten Kajaktouren lädt der Eastern Mangrove National Park ein, der fast 75 Prozent der gesamten Mangrovenwaldfläche in den VAE ausmacht. Mehr als 60.000 Vögel und Meerestiere sind hier heimisch. Und im 2020 eröffneten Jubail Mangrove Park geht es über Holzstege auf drei verschiedenen Routen zu Fuß durch die Mangroven.

Schatzkiste der Archäologen

DCT Abu Dhabi

Das Dalma-Museum im einstigen Wohnhaus eines Perlenhändlers.

So luxuriös geht Abgeschiedenheit

DCT Abu Dhabi

Traumstrand inklusive: Nurai Island.

Schildkröten und Kunstschätze

DCT Abu Dhabi

Kajaktour zum Louvre Abu Dhabi.

Mondänes Shopping-Paradies

DCT Abu Dhabi

Glamour-Insel Al Maryah Island.

Markenzeichen Action & Entertainment

DCT Abu Dhabi

Rutschen ganz nach Gusto: Yas Waterworld Abu Dhabi.

Das urwüchsige, gut 17 Kilometer lange und bis zu neun Kilometer breite Sir Bani Yas Island ist eine der acht Wüsteninseln der Region Al Dhafra und liegt zweieinhalb Autostunden und eine kurze Fährfahrt von Abu Dhabi City entfernt.Das ultimative Ziel für eine Zeitreise ist Dalma Island in der Nähe von Sir Bani Yas Island. Die historische Insel der Perlentaucher gilt als eine der frühesten Stätten menschlicher Besiedlung in den VAE. Schon vor 7000 Jahren kamen die Menschen des Süßwassers wegen auf die Insel. Bei Ausgrabungen wurden antike Ubaid-Keramik aus Mesopotamien, dem heutigen Irak, gefunden sowie bemalte Gipsgefäße, Steinwerkzeuge, Muscheln und Steinperlen. Das Haus des Perlenhändlers Mohammed Bin Jassim Al-Meraikhi, wo sich einst Seefahrer und Kaufleute ein Stelldichein gaben, beherbergt heute das Dalma-Museum. Auch nach Dalma Island, wo heute etwa 5000 Menschen leben, geht es per Fähre vom Hafen Marsa Jebel Al Dhanna aus.Ein Premiumbeispiel für Abu Dhabis luxuriösen Lifestyle der Neuzeit ist Nurai Island. Wem der Sinn nach einer exklusiven Auszeit am Strand steht, der ist auf diesem privaten Insel-Resort im Boutique-Stil genau richtig. Nur per Boot ist das Eiland erreichbar, 15 Minuten dauert die Fahrt von Saadiyat Island in diese Oase am türkisblauen Wasser, mit puderweißen Sandstränden, lauschigem Grün und Fünf-Sterne-Unterkünften mit umwerfendem Meerblick. Kein Wunder, dass sich hier auch die Prominenz wohlfühlt.Weniger abgelegen, aber ebenfalls gesegnet mit bildhübschen Stränden ist Saadiyat Island. Brücken führen hinüber, denn die Insel ist nur durch einen Meeresarm mit Mangroven von Abu Dhabi-Stadt getrennt. Saadiyat Beach, neun Kilometer lang und von Dünen gesäumt, gilt vielen sogar als der schönste Strand Arabiens. Jedes Jahr zur Nistzeit von Mai bis August lassen sich auch die Echten Karettschildkröten sehen. Dann gelangen die Gäste der angrenzenden Hotels zum Schutz der Tiere nur über einen erhöhten Bohlenweg zum Strand.Neben luxuriösen Häusern wie St. Regis Saadiyat Island Resort, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, Jumeirah at Saadiyat Island Resort oder Saadiyat Rotana Resort and Villas ist auf der Insel auch ein erstklassiger Golfplatz zu finden, und im Saadiyat Cultural District ist der Louvre Abu Dhabi zu Hause, das erste Universalmuseum der arabischen Welt mit Kunst von der Antike bis in die Gegenwart und Leihgaben berühmter Pariser Museen wie dem Centre Pompidou.Auf Al Maryah Island hingegen, ebenfalls nur einen Katzensprung von Abu Dhabi-Stadt entfernt, dreht sich alles oder doch sehr vieles um das perfekte Shopping-Erlebnis. In der Mall The Galleria haben sich Hunderte Designer und große Kleidermarken wie Chanel, Jimmy Choo, Prada, H&M und Zara niedergelassen sowie einige der besten Restaurants.Eine Insel ist auch Abu Dhabis beliebtestes Unterhaltungs- und Familienziel, die Vergnügungsinsel Yas Island. Hier sind all die fantastischen Freizeitparks zu Hause, mit denen Abu Dhabi immer neue Rekorde schreibt, die Ferrari World Abu Dhabi etwa mit der schnellsten Achterbahn der Welt, Yas Waterworld Abu Dhabi und auch Warner Bros World Abu Dhabi. Und wer Lust auf Wassersport hat, kommt am Yas Beach voll auf Touren.in Abu Dhabi auf der Website www.visitabudhabi.ae/de