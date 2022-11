Besucher willkommen: Abu Dhabis prunkvoller Präsidentenpalast Qasr Al Watan ist der Öffentlichkeit zugänglich.

Das moderne Antlitz der glitzernden Metropole ist weltbekannt. Doch das Emirat Abu Dhabi hat auch große Geschichte zu bieten. Bis zurück in die Bronzezeit weisen die Spuren der Kulturvölker, die hier einst unterwegs waren oder sich niedergelassen haben. Eine Anleitung zur Zeitreise.

Lehmburgen, Wüstengräber und viele andere archäologische Schätze sind an Abu Dhabis Inseln wie auch in der Wüste zu bewundern. Spuren hinterlassen haben auch die Beduinenhändler, die einst auf den Weihrauchstraßen der Seidenstraße reisten.

DCT Abu Dhabi

Wo früher die Karawanen durch die Wüste zogen, ist heute Sandboarding angesagt.

Am Wasser gebaut zu Ehren der Gazelle

Ein Zuhause für Könige und Künstler

Im 17. Jahrhundert ließen sich die Stämme der Bani Yas in Abu Dhabi nieder. "Land der Gazelle" bedeutet der Name des Emirats übersetzt. Es heißt, Abu Dhabi sei auf jener Insel gegründet worden, auf der eine junge Antilope einst einen Nomadenstamm zu einer Süßwasserquelle führte. Damals gab es hier nicht mehr als 300 Hütten aus Palmwedeln, einige Gebäude aus Korallen und die Festung des Herrschers. Später machten sich die Einheimischen als meisterhafte Seefahrer und Perlentaucher einen Namen.Das Glanzlicht in Abu Dhabi-Stadt ist für Geschichtsinteressierte die Festung Qasr Al Hosn, ehemals Stammsitz der königlichen Familie Al Nahyan, Regierungssitz und Staatsarchiv, die seit 2018 ein Museum mit den Spuren der Jahrtausende beherbergt. Über den weißen Wänden der Festung erhebt sich noch der Wachturm, das älteste noch erhaltene Gebäude Abu Dhabis, das 1760 zum Schutz der Siedlungen der Bani Yas errichtet wurde.

DCT Abu Dhabi

Mit Unesco-Auszeichnung: die traditionelle Webtechnik Sadu.

Teil des Festungskomplexes Al Hosn ist auch das House of Artisans, wo aufwändiges Kunsthandwerk zu bestaunen ist und Besucher die Künstler höchstpersönlich kennenlernen. Sadu zum Beispiel ist eine Webtechnik der Beduinenfrauen, die Eingang in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gefunden hat. Und auch der jahrhundertealten Kaffeezeremonie Bait Al Gahwa können die Entdecker zurückgelehnt auf gemütlichen Kissen hier beiwohnen.

DCT Abu Dhabi

Die Festung Qasr Al Hosn ist das älteste Bauwerk Abu Dhabis.

Mit den Perlentauchern auf großer Fahrt

Wie die Menschen die Fülle des Meeres früher zum Überleben nutzten, erleben Urlauber auf Perlentaucherausflügen. Auf einem der traditionellen, hölzernen Dhau-Boote gleiten sie dabei über die Wellen, lauschen den alten Seemannsliedern und Geschichten und lernen die Techniken jener Taucher kennen, die einen so wesentlichen Beitrag zu Abu Dhabis moderner Erfolgsgeschichte leisteten.

DCT Abu Dhabi

Perlenkenner unter sich.

Erster Unesco-Titel der VAE für Al Ain

Eine wichtige Rolle für die Kultur und Geschichte des Landes spielte auch Abu Dhabis Gartenstadt Al Ain, nur 90 Minuten Fahrzeit von der Hauptstadt entfernt und die erste Unesco-Weltkulturerbestätte der VAE. Schon vor 4000 Jahren begannen die ersten Bewohner der Region, den kargen Wüstenboden urbar zu machen, und entwickelten ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem (Faladsch), das in den Oasen noch heute im Einsatz ist. Malerische Lehmburgen, heute als Museen genutzt, sind ein weiteres Markenzeichen von Al Ain.

DCT Abu Dhabi

Qasr Al Muwaiji in der Gartenstadt Al Ain.

Kleiner Gruß aus der Bronzezeit

Aus der Zeit, als das Land, wo sich heute die endlose Wüste erstreckt, noch vom Meer bedeckt war, berichten die Funde in der Oase Hili. Im Hili Archaeological Park wurden die ältesten Nachweise einer landwirtschaftlichen Siedlung in den VAE entdeckt. Hier findet sich die größte Ansammlung von Gräbern und Bauten aus der Zeit der Umm-an-Nar-Kultur (2500 bis 2000 v. Chr.) mit dem Hili Grand Tomb als der Hauptattraktion. Und im Jebel Hafit Desert Park in Al Ain zu Füßen des höchsten Berges im Emirat liegen die mehr als 500 kreisförmigen Bienenkorbgräber. Keramik, Zierperlen und Dolche deuten darauf hin, dass die Menschen hier bereits in der Bronzezeit mit dem alten Mesopotamien (dem heutigen Irak), dem Iran und dem Industal (dem heutigen Pakistan und Indien) Handel trieben.

Von Tieren, die Geschichte geschrieben haben

Eine zentrale Rolle in Abu Dhabis Vergangenheit spielte nicht nur jene Gazelle, die dem Emirat einst zu seinem Namen verhalf, sondern auch die hochgeschätzten Kamele, die Falken und die in der Region heimischen Salukis, eine der weltweit ältesten Haushunderassen. Seit 5000 Jahren schon jagen sie gemeinsam mit den Falken für die Menschen der Wüste. 2016 hat die Unesco die Falknerei in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Die Liebe zu den kostbaren Vögeln spricht noch heute aus vielen Gedichten, Liedern und Geschichten. Die königlichen Vögel sind auch das Wappentier der VAE – und erhalten sogar eigene Reisepässe.

DCT Abu Dhabi

Die Falknerei hat in Abu Dhabi eine lange Tradition.

