Die Zahl der Erdbebenopfer im Südosten der Türkei und im Norden Syrien steigt weiter.

Die Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet sorgt in der Touristik für eine Welle der Hilfsbereitschaft. Wir schildern in diesem Follow-up, wie Unternehmen mit Geldspenden und Sachleistungen helfen.



Münci Karakaya. Mehr dazu Mehr dazu Nach den Türkei-Erdbeben Deutschland sagt weitere Erdbebenhilfe zu

"Außerdem helfen wir bei der Logistik und bringen Menschen aus der Region in Hotels im Raum Antalya, die für die Opfer des Erdbebens geöffnet werden, unter", sagte er gegenüber fvw|TravelTalk. Für die Urlaubssaison habe dies keine Auswirkungen, da bis zum Beginn der Sommersaison im April in den von der Katastrophe betroffenen Regionen Container-Unterkünfte stehen sollen. Der Hotelverband Aktob hatte angekündigt, dass die Mitgliedsbetriebe 15.000 Hotelzimmer zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um Häuser, die bislang in der Wintersaison geschlossen waren.

"Außerdem helfen wir bei der Logistik und bringen Menschen aus der Region in Hotels im Raum Antalya, die für die Opfer des Erdbebens geöffnet werden, unter", sagte er gegenüber fvw|TravelTalk. Für die Urlaubssaison habe dies keine Auswirkungen, da bis zum Beginn der Sommersaison im April in den von der Katastrophe betroffenen Regionen Container-Unterkünfte stehen sollen. Der Hotelverbandhatte angekündigt, dass die Mitgliedsbetriebe 15.000 Hotelzimmer zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um Häuser, die bislang in der Wintersaison geschlossen waren. Mehr dazu Mehr dazu Nach Türkei-Erdbeben Spenden der Reisebranche laufen hoch

Der Hauptsitz der Coral Travel Group im türkischen Antalya steht von Anfang an im ständigen Kontakt mit öffentlichen Einrichtungen und Organisationen vor Ort, um diese zu unterstützen und Hilfen zu koordinieren. "Als Coral Travel/Ferien Tourisitk helfen wir auch selbst, wo wir können", sagt Geschäftsführer Koray Çavdır , "etwa finanziell, mit Hilfsgütern oder auch in der Logistik."

Der Hauptsitz derim türkischen Antalya steht von Anfang an im ständigen Kontakt mit öffentlichen Einrichtungen und Organisationen vor Ort, um diese zu unterstützen und Hilfen zu koordinieren. "Als Coral Travel/Ferien Tourisitk helfen wir auch selbst, wo wir können", sagt Geschäftsführer Koray, "etwa finanziell, mit Hilfsgütern oder auch in der Logistik."

Die für viele deutsche und europäische Veranstalter tätige Incoming-Agentur MTS Globe mit Zentrale auf Mallorca hat 80.000 Euro gespendet. Mit dem Geld kauftGeneratoren und Ausrüstung wie Decken und bringt sie direkt in Zusammenarbeit mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde in das Katastrophengebiet, berichtet Geschäftsführer

Die FTI Group teilt mit: "Wir halten unser Versprechen gegenüber den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien. Die FTI Groupbietet Unterstützung durch ein Hilfspaket, einschließlich finanzieller Hilfe & einer Mitarbeiter-Spendenaktion für den Such- und Rettungsverein Akut."



FTI Group/Screenshot/Twitter

Die FTI Group leistet große Hilfen.

Mehr dazu Mehr dazu Nach Erdbeben Reisebüros trommeln für Hilfe in der Türkei

Luftfahrt ohne Grenzen/Wings of Help eV hatte sich zuvor in einer Sondersitzung des Vorstands mit zugeschalteten Experten dazu entschlossen, Soforthilfe zu leisten und einen fünfstelligen Betrag als Initiativmaßnahme aus dem eigenen Notfallfonds bereitgestellt.

hatte sich zuvor in einer Sondersitzung des Vorstands mit zugeschalteten Experten dazu entschlossen, Soforthilfe zu leisten und einen fünfstelligen Betrag als Initiativmaßnahme aus dem eigenen Notfallfonds bereitgestellt.



Taşar





Derhat 200.000 Euro gespendet, weitere 70.000 Euro stellt derzur Verfügung. Flughafenchef Jost Lammers: "Mit Entsetzen haben wir von den Folgen des schweren Erdbebens erfahren, das viele Städte und Dörfer im Südosten der Türkei und im Norden Syriens verwüstet hat. Die Flughafenfamilie steht in großer Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, die sich Sorgen um Angehörige und Freunde im Katastrophengebiet machen. Wichtiger als alles andere ist jetzt, dass wir schnelle Hilfe leisten."Eine B-777F der(Flugnummer LH-8332) ist ab Frankfurt nach Antalya geflogen. Der Frachter startete voll beladen mit Hilfsgütern, vor allem Winterkleidung, Decken, Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die vor Ort am dringendsten benötigt werden. Die Sachspenden stammen von türkischen Gemeinden in Hessen und Baden-Württemberg, von Unternehmen aus der Region sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lufthansa Cargo. Zuvor hatte das Unternehmen gemeinsam miteine Million Euro gespendet.Derteilt unter dem Motto "Flagge zeigen für einen Freund in Not" mit: "Wir appellieren daher auch an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Reisebüros, weiter an Türkei-Buchungen festzuhalten und mit neuen Buchungen die Solidarität zu verstärken", so Fundaweiter. "Natürlich hilft den Katastrophen-Opfern jede Spende – jede Buchung verschafft jedoch Sicherheit für den Einzelnen, der im Tourismus beschäftigt ist."