FVW Medien/HMJ

Weiterhin keine guten Nachrichten: Die Tirol Werbung in Innsbruck wartet auf Signale zum Neustart.

In Tirol sind die Kontrollen zur erneuten Ausreisetestpflicht problemlos angelaufen. Seit Mittwoch muss jeder, der das Bundesland sowie den Bezirk Kufstein in angrenzende Bundesländer, Richtung Bayern oder Italien verlassen will, einen negativen Corona-Test vorweisen.