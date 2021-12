FVW Medien/HMJ

Schnelle Reaktion auf die Omikron-Ausbreitung: Griechenland setzt verschärfte Corona-Maßnahmen eher um als geplant.

Griechenland hat wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante zahlreiche Corona-Maßnahmen vorgezogen: Statt per 3. Januar gelten sie bereits ab 6.00 Uhr am heutigen Donnerstagmorgen, so der griechische Gesundheitsminister Thanos Plevris. Demnach müssen a