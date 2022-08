Pixabay

Der Sauftourismus bleibt auf Mallorca ein großes Problem.

Santa Catalina in Palma de Mallorca ist mit seinen Bars und Restaurants der absolute Hotspot für ausländische Touristen. Doch am vergangenen Wochenende ist die Situation vollständig aus dem Ruder gelaufen. Die Anwohner sind erzürnt. Santa Catalina in P