Blick in die Glaskugel: Wie viele deutsche Besucher zählen die USA in diesem Jahr? Per Ende April lagen die Einreisezahlen noch 45 Prozent unter denen von 2019. Doch aktuell holen Touristik und Geschäftsreise rasant auf. Gewagte fvw|TravelTalk-Prognose: Bis zum Jahresende sind 1,5 Mio. deutsche Besucher drin – knapp 75 Prozent des "Normalniveaus".

Das USA-Geschäft war vor Corona eine sichere Bank für Veranstalter und Reisebüros: Unabhängig von Wechselkurs, Wirtschaftsentwicklung und Wirren politischer Natur reisten jährlich gut zwei Millionen Deutsche über den großen Teich. Wie geht