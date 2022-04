Westtoer

Einer von neun Ikonenradwegen: die 93 km lange Küstenroute – hier in Oostduinkerk.

Für Visit Flanders haben Natur und Radfahren strategische Bedeutung. Was das für Produktentwicklung und Marketing bedeutet, erläutert Trade-Managerin Lene Hermes in der ersten Folge unserer Kurzserie zu Aktivurlaub in unseren westlichen Nachbarländern.#/AB