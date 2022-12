Der Aqua-Dom in Berlin galt als das größte freistehende Aquarium der Welt.

Mit seinen 16 Metern Höhe galt es als das größte freistehende Aquarium der Welt – nun sind nur noch Trümmer übrig. Mehr als eine Million Liter Wasser ergossen sich bei der Explosion in die Hotel-Lobby des Radisson Collection und auf Berlins Straßen. 1500 Fische hatten in dem Becken gelebt.

Schock bei Hotelgästen und Anwohnern im Berliner Radisson Blu nahe des Alexanderplatzes: Gegen 5.45 Uhr am Freitagmorgen hat es in dem Gebäude eine "Explosion" gegeben. Kurz darauf wurde die Lobby des Hotels mit mehr als einer Millionen Liter Wasser überflutet, die Trümmerteile des Aquariums und der Hotelfassade wurden bis auf die Straße gespült. Da die Lage unklar war, löste die Berliner Feuerwehr einen "Massenfall von Verletzten" aus und rückte mit gut 100 Einsatzkräften aus. Auch 100 Polizisten befinden sich vor Ort.Bei der Explosion hat es aufgrund der frühen Uhrzeit nach derzeitigem Stand offenbar nur zwei leicht verletzte Personen durch Glassplitter gegegen. Das Gebäude wurde mit DRK-Rettungshunden durchsucht. Wäre das Unglück während der Besuchszeiten zwischen 10 und 18 Uhr geschehen, wären die Folgen wohl dramatischer gewesen. Die Ursache für das Unglück ist nach Polizeiangaben noch unklar, die "Bild"-Zeitung spricht von Materialermüdung.Das Aquarium im Berliner Dom-Aquarée galt als Touristen-Attraktion. In einem Aufzug konnten Besucher für 19 Euro durch das Innere der Anlage, die von Tauchern gesäubert wurde, hindurchfahren.Die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser hat das Platzen des Berliner Großaquariums als Hotelgast erlebt. Sie sei im Tiefschlaf geweckt worden und habe zunächst an etwas wie ein Erdbeben gedacht, sagte Weeser der dpa. "Das ist ein großes Desaster für die Fische und das Hotel", erklärte Weeser. Tatsächlich haben Berliner Erdbeben-Seismografen die Explosion registriert.Den Betreibern zufolge handelte es sich um das größte, zylindrische freistehende Aquarium der Welt. Der Acrylglas-Behälter war 16 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 11,5 Metern. In dem Becken lebten etwa 1500 Fische aus mehr als 100 verschiedenen Arten. Die Tiere sind zum weitaus größten Teil tot. Lediglich die in Zusatzaquarien untergebrachten Fische in den Tiefgeschossen haben überlebt. Sie sollen laut "Bild" in den Zoo kommen.Gefüllt war das Aquarium mit einer Million Liter Salzwasser, die auf ein Gewicht von 1000 Tonnen kommen. Erst im Sommer 2020 wurde die Anlage umfassend modernisiert.Die Gäste des Radisson mussten gegen 8.00 Uhr das Hotel verlassen. Dabei soll es sich um etwa 350 Personen handeln. Nun soll geprüft werden, ob durch die Explosion die Statik des Gebäudes betroffen wurde.In dem Hotel finden immer wieder Veranstaltungen statt, unter anderem das von fvw|TravelTalk und VDR organisierte Forum Geschäftsreisen Ende 2019.