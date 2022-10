Einreisen in den Schengen-Raum sind stark reglementiert.

Die Lust russischer Touristen, Reisen in die EU zu unternehmen, nimmt offenbar kontinuierlich ab. Zwischen 2012 und 2021 wurden die meisten Schengen-Visa für Kurzaufenthalte noch an Russen vergeben.

Aus einer Umfrage der European Travel Commission (ETC) geht hervor, dass der Wunsch russischer Touristen, nach Europa zu reisen, schwindet.In diesem Herbst planen nur 24 Prozent der 1000 Befragten eine Reise in die EU, während dieser Anteil in der Vorjahressaison noch bei 36 Prozent lag. Auffällig ist, dass 59 Prozent überhaupt keine Reisen für den Herbst planen. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass die Hauptgründe, warum Russen nicht beabsichtigen zu reisen, darin bestehen, dass sie für diesen Zeitraum keine Reisepläne haben (18 Prozent), mit hohen Reisekosten nach Europa rechnen (zehn Prozent) und Angst vor Anfeindungen gegen Russen haben (acht Prozent). 17 Prozent gaben an, ihre Reisen außerhalb der EU verbringen zu wollen.Die Top-Ten-Länder, die die Russen gerne besuchen würden, sind die Türkei (22 Prozent), Deutschland (17 Prozent), Italien (16 Prozent), Griechenland (15 Prozent), Frankreich (12 Prozent), Zypern und Finnland (jeweils 11 Prozent), Spanien und Tschechien (jeweils neun Prozent).Am 9. September hat der Rat der Europäischen Union das Visumerleichterungsabkommen zwischen der Europäischen Union und Russland als Teil der Sanktionen, die aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine verhängt wurden, vollständig ausgesetzt. Reisen in die EU wurden dadurch für russische Touristen schwieriger und kostspieliger, berichtet "Radio Free Europe/Radio Liberty".Um in die EU zu reisen, müssen Russen ein Kurzaufenthaltsvisum beantragen. Wenn das Land, in das sie reisen, Mitglied des Schengen-Raums ist, beantragen sie ein Schengen-Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt. Ein Antragsformular, ein Reisepass, eine Reiseroute und andere Dokumente sind erforderlich, ebenso wie ein Visumstermin bei einem der Schengen-Konsulate in Russland.Fünf EU-Mitglieder – Bulgarien, Kroatien, Zypern, Irland und Rumänien – sind keine Schengen-Mitglieder und können daher keine Visa für das gesamte Gebiet ausstellen. Die Visabestimmungen sind ähnlich, aber das Visum gilt nur für das Land, das es ausgestellt hat.Andererseits sind Island, Norwegen und die Schweiz keine EU-Mitglieder, aber Mitglieder des Schengen-Raums. Daher können sie Visa für die gesamte Region ausstellen.Zwischen 2012 und 2021 wurden 123 Mio. Schengen-Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt in Konsulaten von Schengen-Mitgliedern auf der ganzen Welt ausgestellt. Zwischen 2012 und 2021 war Finnland das wichtigste Hauptreiseziel für diejenigen, die Schengen-Visa bei Konsulaten in Russland beantragten, gefolgt von Spanien und Griechenland.Fast 38 Millionen (oder etwa 30 Prozent) davon wurden von Konsulaten in Russland ausgestellt – weit mehr als in jedem anderen Land im gleichen Zeitraum.Zwischen 2014 und 2021 wurden weltweit weitere vier Millionen Visa für die Einreise nach Bulgarien, Kroatien und Rumänien ausgestellt. Fast die Hälfte davon wurde in Russland ausgestellt. Diese Visa erlauben jedoch keinen Besuch des Schengen-Raums.Die meisten in Russland ausgestellten Schengen-Visa wurden 2013 erteilt – fast sieben Millionen. Die niedrigste Zahl lag 2016 bei knapp 3,5 Millionen. In den Jahren 2020 und 2021 wurden sogar noch weniger Visa (etwa 600.000) ausgestellt, hauptsächlich aufgrund von Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie.