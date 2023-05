Das osteuropäische EU-Land Rumänien hofft, dem Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen so schnell wie möglich beitreten zu können.

Am besten solle dies noch in diesem Jahr geschehen, sagte der Staatssekretär im rumänischen Innenministerium, Raed Arafat, am Dienstag in Berlin. Rumänien habe die Formalitäten für den Beitritt erfüllt. Das Land setze nun auf die Zeit der spanischen EU-Ratspräsidentschaft.Krisen wie die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine hätten gezeigt, dass viel mehr geschaffen werde, wenn die EU als Einheit zusammenarbeite, betonte Arafat. Die Solidarität sei einer der besten Vorteile der EU. Daher sollte es für ein gemeinsames Europa auch einen gemeinsamen Schengen-Raum geben.Nicht nur die Wirtschaft leide etwa durch lange Staus an den Grenzen am derzeitigen Zustand – auch viele Menschen litten darunter, so Arafat weiter. Rumänien habe im vergangenen Jahr zum Beispiel Feuerwehrleute zur Bekämpfung von Waldbränden nach Griechenland oder Frankreich geschickt. Migranten nutzten hingegen das osteuropäische Land kaum als Route, um in die EU zu kommen, argumentierte der Staatssekretär. Zudem sei viel Geld für den Schutz der Außengrenzen ausgegeben worden.Die Aufnahme der beiden EU-Länder Rumänien undin den Schengen-Raum war im Dezember vor allem am Widerstand Österreichs gescheitert. Deutschland hatte sich damals dafür eingesetzt. Einen Teil der Schengen-Regeln wenden Rumänien und Bulgarien bereits an, jedoch werden die Kontrollen an den EU-Binnengrenzen zu ihnen bislang aufrechterhalten.Neue Mitglieder können nur einstimmig aufgenommen werden. Rumänien und Bulgarien warten seit 2011 auf den Beschluss. Die Regierung in Wien hatte die Ablehnung damit begründet, dass zu viele Migranten über Rumänien illegal nach Österreich kämen.