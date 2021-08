Mit etwas über 900 neu gemeldeten Corona-Infektionen erreicht Österreich den höchsten Tageswert seit Mitte Mai.

Die aktuelle Fallzahl, die nun vom nationalen Krisenstab veröffentlicht wurde, liegt deutlich über dem Sieben-Tagesschnitt.Am Mittwoch traten imneue Maßnahmen in Kraft, nachdem dort die Sieben-Tage-Inzidenz auf 332 geklettert war – ein Vielfaches des österreichweiten Wertes, der am Montag bei 43 lag. In dem Bezirk, der auch alsbekannt ist, muss beim Einkaufen nun wieder eine FFP2-Maske getragen werden. Für Veranstaltungen wurden ebenfalls Maskenpflicht sowie eine Begrenzung auf 100 Personen eingeführt.Die hohen Zahlen in Osttirol haben laut der regionalen Behörden mit Reiserückkehrern und mit der relativ geringen Impfquote zu tun.