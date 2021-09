Um den Tourismus anzukurbeln, will das erzkonservative Königreich Saudi-Arabien Milliarden in eine Region am Roten Meer investieren.





Zehn Millionen Besucher aus dem In- und Ausland sollen laut dem Vorhaben von Kronprinz Mohammed bin Salman bis 2030 in die Region Asir gelockt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldet. Dafür sollen umgerechnet 11,4 Mrd. Euro in verschiedene Projekte zur Entwicklung der Gebirgsregion fließen. Unter anderem soll der Ausbau der Infrastruktur sowie der Dienstleistungsbereich gefördert werden.Die saudische Wirtschaft ist bislang fast vollständig von Einnahmen aus der Ölindustrie abhängig. Im Tourismus sieht die Wüstenmonarchie Potenzial für neue Einnahmequellen, weshalb das Land vor zwei Jahren unter anderem die Visabestimmungen für Ausländer gelockert hat. Allerdings hat das Ansehen nach der Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi und dem brutalen Krieg im bitterarmen Jemen deutlich gelitten. Und trotz einiger Lockerungen im Land sind weiterhin prominente Frauenrechtlerinnen inhaftiert. Kritik an der Führung wird in Saudi-Arabien nicht geduldet.