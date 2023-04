Pixabay

Taschkent ist die Hauptstadt Usbekistans.

"Der Aufstieg Usbekistans als Tourismusdestination begann mit dem Führungswechsel. Unser neuer Präsident hat das Land liberalisiert, was in der Tourismusbranche nach der Lockerung der Einreiseregeln deutlich zu spüren ist", so Ulugbek Azamov, Erster Vize-Minister für Kultur und Tourismus.

Mittlerweile können 93 Länder – darunter alle EU-Mitgliedstaaten und britische Bürger – visafrei nach Usbekistan reisen, w&