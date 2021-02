Da die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Brandenburg höher ist als diejenige in der Schweiz, steht das Bundesland nun auf der Risikoliste des BAG.

Wegen der im Vergleich zur Schweiz hohen Zahl an Neueinfektionen warnen die Eidgenossen nun vor Reisen nach Sachsen-Anhalt, Brandenburg und wie bislang bereits Thüringen. Entwarnung gibt es hingegen für Sachsen.

Bislang standen auf der schweizerischen Risikoliste die Bundesländerund. Einwohner dieser beiden Länder sowie zurückkehrende Schweizer mussten bereits bei Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Fluggesellschaften dürfen ihren Passagieren seit dem 8. Februar ohne negativen PCR-Test das Einsteigen ins Flugzeug nicht mehr erlauben.Zudem mussten sich Reisende aus Sachsen und Thüringen in eine zehntägige Quarantäne in der Schweiz begeben. Ihre Einreise mussten sie innerhalb von zwei Tagen der zuständigen kantonalen Behörde melden.Wie das schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt, gilt dies inzwischen nur noch für das besonders von Corona betroffene Thüringen. Sachsen wurde von der Liste der Risikogebiete mit Wirkung vom 11. Februar 2021 hingegen gestrichen. Allerdings kommen mit Wirkung vom 22. Februar 2021 stattdessen zusätzlichundneu auf die Liste der Risikoländer.Aber auch zahlreiche weitere französische und italienische Regionen gelten in der Schweiz nun als Risikogebiete. Hinzu kommen touristisch relevante Ziele wie dieund dieDie Risikoliste der Schweiz ist etwas kürzer als die der deutschen Bundesregierung. Das liegt allerdings daran, dass die Schweiz selbst deutlich stärker von Corona betroffen ist als Deutschland und die Regierung die Einreise davon abhängig macht, ob die Zahl der Neuinfektionen um mindestens 60 höher ist als die Inzidenz der Schweiz. Diese wird pro 100.000 Einwohner auf 14-Tage-Basis berechnet.Da die Zahl der Neuinfektionen in der Schweiz jüngst stärker sank als in vielen anderen Staaten, verlängert sich die Liste der Risikogebiete nun wieder entsprechend.