Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in Sorge vor einem Angriff Russlands.

Russland zieht den Gürtel um die Ukraine immer enger, befürchtet wird ein Angriff in naher Zukunft: Das Auswärtige Amt warnt daher vor Reisen in die Ukraine.

Die Gefahr eines Krieges habe angesichts der massiven Präsenz und Bewegungen russischer Militärverbände nahe der ukrainischen Grenzen in den vergangenen Tagen weiter zugenommen, heißt es nun in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes. Eine militärische Auseinandersetzung sei daher nicht auszuschließen.Sein Generalkonsulat Donezk (in Dnipro) hat Deutschland bereits vorübergehend geschlossen.Reisende, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten, sollten laut Auswärtigem Amt prüfen, ob diese Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, sei eine kurzfristige Ausreise aus dem Land zu empfehlen.Internationale und lokale Medien sollten intensiv verfolgt und auf lokale Bekanntmachungen geachtet werden. Zudem sollten sich Deutsche, die in das Land reisen oder sich noch dort befinden, in die sogenannte Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts eintragen. Deutsche im Amtsbezirk des Generalkonsulats Donezk sollen sich in Notfällen an die Botschaft in Kiew wenden.Politische Beobachter befürchten, dass Russland noch in dieser Woche den Nachbarstaat angreifen könnte. In zahlreichen Gesprächen und Treffen versuchen westliche Politiker derzeit, einen solchen Einmarsch noch zu verhindern. Allerdings ließ Russlands Präsident Wladimir Putin am Wochenende wohl weitere Truppen an die Grenzen zur Ukraine verlegen.Wie berichtet prüft Lufthansa eine Aussetzung der Flüge nach Kiew. KLM hat bereits angekündigt, die Verbindungen streichen zu wollen.