Das Herz von Kiew: der Maidan. Hier fand einst auch die Revolution gegen den pro-russischen Herrscher Janukowitsch statt. Plant Moskau nun einen Überfall auf das Land?

Angesichts der Ballung russischer Militärverbände nahe der ukrainischen Grenzen sollten geplante Reisen in das Land besser verschoben werden.

Aktuelle Entwicklungen sollten in den Medien verfolgt und auch auf lokale Bekanntmachungen geachtet werden, schreibt das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen zur Ukraine. Internationale Beobachter befürchten, dass Russland sein Nachbarland überfallen könnte. Seit einigen Monaten verstärkt Moskau seine militärische Präsenz an den Grenzen deutlich.Deutsche, die in das Land reisen wollen, sollten daher ihre Reisepläne überprüfen und nicht notwendige Reisen verschieben. Wer sich dennoch auf den Weg macht, dem empfiehlt das Auswärtige Amt, sich in die Krisenvorsorgeliste einzutragen.