fvw | Robin Raksch

Sonnenklar TV-Moderator Ulf-Dieter Kunstmann und Debbie Moe, Senior Business Development Officer bei Barbados Tourism Marketing, moderierten die Barbadow Roadshow in Hamburg.

Barbados will bis 2030 CO₂-neutral werden. Wie das erreicht werden soll, zeigte Barbados Tourism Marketing gemeinsam mit dem Reisesender Sonnenklar TV am 2. Mai auf einer Roadshow in Hamburg.