Südafrika gilt derzeit als Hochrisikogebiet. Für die Wiedereinreise nach Deutschland gelten besonders strenge Regelungen.

Für Einreisen nach Deutschland gilt seit dem 14. Januar eine neue Regelung: Verpflichtend sind sowohl Tests als auch Quarantäne. Für Hochrisikogebiete sind die Regeln noch strenger. Hier die komplette Übersicht.

Mehr dazu

Mehr dazu Einreisen in Corona-Zeiten So gelangt man in die wichtigsten Fernreiseziele

Seit diesem Donnerstag müssen sich Urlaubsrückkehrer bei ihrer Wiedereinreise nach Deutschland an deutlich strengere Regeln halten als bislang. Im Einzelnen sehen diese vor:Wer aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland kommt, unterliegt wie bereits seit November 2020 einer. In dieser Zeit darf die Wohnung nicht verlassen werden.Allerdings kann man sich bereits nach dem fünften Tag der Quarantäne auf Corona testen lassen. Fällt dieser Test negativ aus, kann man die Selbstisolierung vorzeitig verlassen. Dieser Test darf abernach der Einreise durchgeführt werden.Sämtliche Länder und Regionen, für die dies gilt, listen wir unterauf.Zusätzlich gilt für alle Rückkehrer aus Risikogebieten neu eine: Spätestens 48 Stunden nach ihrer Einreise in Deutschland müssen sie einen negativen Test vorweisen. Dieser gilt zusätzlich zur Quarantäne.Strenger sind die Testregeln nun für solche Personen, die aus Gebieten mit einemeinreisen. Dazu gehören Regionen mit besonders hohen Erkrankungszahlen sowie Regionen, in denen sich bestimmte Virusvarianten ausgebreitet haben, die noch ansteckender sind als das ursprüngliche Virus.Diese Personen müssen den negativen Testnach Deutschland vorweisen. Er ist in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorzulegen.Der Test muss also schon im Reiseland vorgenommen werden – aber höchstens 48 Stunden vor der Wiedereinreise nach Deutschland. Fluggesellschaften müssen sich diesen vorlegen lassen. Er muss von einem vom RKI anerkannten Tester im Reiseland stammen.Diegilt zusätzlich.Die Länder und Regionen, die als Hochrisikogebiete gelten, finden sich unten unterDie Länder, die als Risikogebiete und als Hochrisikogebiete gelten, weist dasin einer permanent aktualisierten Liste aus. Derzeit umfasst sie knapp 160 der weltweit 200 Staaten.Ob ein Land oder eine Region als Risiko- oder Hochrisikogebiet eingestuft werden, entscheidet die Bundesregierung unter anderem anhand der vom Europäischen Seuchenschutzinstitut vorgelegten Erkrankungszahlen. Die Liste wird in der Regel einmal pro Woche aktualisiert.Alle Einreisenden aus Risiko- und Hochrisikogebieten müssen sich vor ihrer Ankunft in Deutschland auf dem Portal der Gesundheitsämter anmelden. Diesen Nachweis müssen sie mit sich führen.Die Einreiseverordnungen können sich je nach Bundesland minimal unterscheiden. Jeder Reisende sollte sich daher über die für sein Bundesland geltenen Regeln schlau machen. Hier geht es zur Übersicht Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach diesen Kriterien:

a) Ein Land oder eine Region gilt als Risikogebiet, wenn sich dort in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner neu an Corona infiziert haben.



b) Unterschreitet ein Land diese Grenze, kann es dennoch Risikogebiet bleiben, wenn es laut Europäischem Seuchenschutz-Zentrum (ECDC) unzureichend gegen die Ausbreitung der Seuche vorgeht. Analysiert werden zudem die Art der Ausbrüche (lokal oder flächendeckend), die Testkapazitäten, die Zahl der vorgenommenen Tests sowie die Hygiene-Bestimmungen.



Mehr dazu

Mehr dazu Europäische Länder (2) Alle Reisewarnungen und Einreisen auf einen Blick

9. Für alle Risikogebiete gilt automatisch eine Reisewarnung. Das hat zur Folge, dass bei Reisen in diese Länder der Schutz der Auslandskrankenversicherung entfallen kann.



10. Das sind die derzeitigen Hochrisikoländer:

Brasilien: gesamt Brasilien gilt als Virusvarianten-Gebiet.

gesamt Brasilien gilt als Virusvarianten-Gebiet. Großbritannien und Nordirland – das gesamte Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Virusvarianten-Gebiet seit 15. Januar, seit November 2020 bereits als Risikogebiet ausgewiesen); ausgenommen sind Kanalinseln und Überseegebiete (siehe Auflistung Risikogebiete unten)

– das gesamte Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Virusvarianten-Gebiet seit 15. Januar, seit November 2020 bereits als Risikogebiet ausgewiesen); ausgenommen sind Kanalinseln und Überseegebiete (siehe Auflistung Risikogebiete unten) Irland – gesamt Irland (Virusvarianten-Gebiet seit 15. Januar, seit 9. Januar 2021 bereits als Risikogebiet ausgewiesen)

– gesamt Irland (Virusvarianten-Gebiet seit 15. Januar, seit 9. Januar 2021 bereits als Risikogebiet ausgewiesen) Südafrika (Virusvarianten-Gebiet seit 15. Januar, seit 15. Juni 2020 bereits als Risikogebiet ausgewiesen) 11. Das sind die derzeitigen Risikogebiete:





Afghanistan (seit 15. Juni 2020)

Ägypten (seit 15. Juni 2020)

Albanien (seit 15. Juni 2020)

Algerien (seit 15. Juni 2020)

Andorra – das Fürstentum Andorra (seit 26. August 2020)

Angola (seit 15. Juni 2020)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni 2020)

Argentinien (seit 15. Juni 2020)

Armenien (seit 15. Juni 2020)

Aserbaidschan (seit 15. Juni 2020)

Äthiopien (seit 15. Juni 2020)

Bahamas (seit 15. Juni 2020)

Bahrain (seit 15. Juni 2020)

Bangladesch (seit 15. Juni 2020)

Barbados (seit 17. Januar 2021)

Belarus (seit 15. Juni 2020)

Belgien (seit 30. September 2020)

Belize (seit 15. Juni 2020)

Benin (seit 15. Juni 2020)

Bhutan (seit 15. Juni 2020)

Bolivien (seit 15. Juni 2020)

Bosnien und Herzegowina (seit 15. Juni 2020)

Botsuana (seit 22. November 2020)

Brasilien (seit 15. Juni 2020)

Bulgarien (seit 1. November 2020)

Burkina Faso (seit 15. Juni 2020)

Burundi (seit 15. Juni 2020)

Cabo Verde (seit 3. Juli 2020)

Chile (seit 15. Juni 2020)

Costa Rica (seit 15. Juni 2020)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni 2020)

Dänemark – das gesamte Land (seit 8. November 2020) sowie die Färöer Inseln (seit 9. Januar 2021); Ausgenommen ist die Insel Grönland

Dominikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

Dschibuti (seit 15. Juni 2020)

Ecuador (seit 15. Juni 2020)

El Salvador (seit 15. Juni 2020)

Eritrea (seit 15. Juni 2020)

Estland (seit 26. Dezember 2020)

Eswatini (seit 15. Juni 2020)

Finnland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Uusimaa (hierzu gehört auch die Stadt Helsinki) (seit 22. November 2020) Varsinais-Suomi (seit 20. Dezember 2020)

Frankreich – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Gesamt Kontinentalfrankreich (seit 9. Januar 2021) Überseegebiet: Französisch-Guyana (seit 21. August 2020) Überseegebiet: Französisch-Polynesien (seit 15. November 2020) Überseegebiet: St. Martin (seit 26. August 2020)

Gabun (seit 15. Juni 2020)

Gambia (seit 15. Juni 2020)

Georgien (seit 7. Oktober 2020)

Ghana (seit 15. Juni 2020)

Griechenland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Westmakedonien (seit 1. November 2020) Attika (seit 8. November 2020) Zentralmakedonien (seit 8. November 2020) Ostmakedonien und Thrakien (seit 8. November 2020) Thessalien (seit 8. November 2020) Nördliche Ägäis (seit 15. November 2020)

Guatemala (seit 15. Juni 2020)

Guinea (seit 15. Juni 2020)

Guinea-Bissau (seit 15. Juni 2020)

Guyana (seit 15. Juni 2020)

Haiti (seit 15. Juni 2020)

Honduras (seit 15. Juni 2020)

Indien (seit 15. Juni 2020)

Indonesien (seit 15. Juni 2020)

Irak (seit 15. Juni 2020)

Iran (seit 15. Juni 2020)

Israel (seit 3. Juli 2020)

Italien (seit 8. November)

Jamaika (seit 15. Juni 2020)

Jemen (seit 15. Juni 2020)

Jordanien (seit 7. Oktober 2020)

Kanada (seit 15. November 2020)

Kamerun (seit 15. Juni 2020)

Kasachstan (seit 15. Juni 2020)

Katar (seit 15. Juni 2020)

Kenia (seit 15. Juni 2020)

Kirgisistan (seit 15. Juni 2020)

Kolumbien (seit 15. Juni 2020)

Komoren (seit 15. Juni 2020)

Kongo DR (seit 15. Juni 2020)

Kongo Rep (seit 15. Juni 2020)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni 2020)

Kosovo (seit 15. Juni 2020)

Kroatien (seit 1. November 2020)

Kuwait (seit 15. Juni 2020)

Lesotho (seit 15. Juni 2020)

Lettland (seit 22. November 2020)

Libanon (seit 15. Juni 2020)

Liberia (seit 15. Juni 2020)

Libyen (seit 15. Juni 2020)

Liechtenstein (seit 24. Oktober 2020)

Litauen (seit 22. November 2020)

Luxemburg (14. Juli bis 20. August 2020 und seit 25. September)

Madagaskar (seit 15. Juni 2020)

Malawi (seit 15. Juni 2020)

Malediven (seit 17. Juli 2020)

Mali (seit 15. Juni 2020)

Malta (seit 17. Oktober 2020)

Marokko (seit 15. Juni 2020)

Mauretanien (seit 15. Juni 2020)

Mexiko (seit 15. Juni 2020)

Monaco (seit 1. November 2020)

Mongolei (seit 15. Juni 2020)

Montenegro (15. bis 19. Juni 2020 und seit 17. Juli 2020)

Mosambik (seit 15. Juni 2020)

Namibia (seit 26. Dezember 2020)

Nepal (seit 15. Juni 2020)

Nicaragua (seit 15. Juni 2020)

Niederlande – das gesamte Land (inklusive der autonomen Länder und der karibischen Teile der Niederlande) (seit 17. Oktober 2020)

Niger (seit 15. Juni 2020)

Nigeria (seit 15. Juni 2020)

Nordmazedonien (seit 15. Juni 2020)

Norwegen – die folgenden Provinzen gelten derzeit als Risikogebiete: Oslo (seit 8. November 2020) Viken (seit 15. November 2020) Innlandet (seit 26. Dezember 2020) Rogaland (seit 9. Januar 2021) Trøndelag (seit 9. Januar 2021) Vestfold og Telemark (seit 17. Januar 2021)

Oman (seit 15. Juni 2020)

Österreich – das gesamte Land mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg / Kleinwalsertal (seit 1. November 2020)

Pakistan (seit 15. Juni 2020)

Palästinensische Gebiete (seit 3. Juli 2020)

Panama (seit 15. Juni 2020)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni 2020)

Paraguay (seit 15. Juni 2020)

Peru (seit 15. Juni 2020)

Philippinen (seit 15. Juni 2020)

Polen (seit 24. Oktober 2020)

Portugal – das gesamte Land (seit 8. November 2020) inklusive der autonomen Region Madeira (seit 9. Januar 2021)

Republik Moldau (seit 15. Juni 2020)

Rumänien (seit 7. Oktober 2020)

Russische Föderation (seit 15. Juni 2020)

Sambia (seit 15. Juni 2020)

San Marino (seit 1. November 2020)

São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni 2020)

Saudi-Arabien (seit 15. Juni 2020)

Seychellen (seit 17. Januar 2021)

Schweden (seit 15. November 2020)

Schweiz (seit 24. Oktober 2020)

Senegal (seit 15. Juni 2020)

Serbien (seit 15. Juni 2020)

Sierra Leone (seit 15. Juni 2020)

Simbabwe (seit 15. Juni 2020)

Slowakei (seit 17. Oktober 2020)

Slowenien (seit 1. November 2020)

Somalia (seit 15. Juni 2020)

Spanien – das gesamte Land Spanien (seit 2. September) inklusive der Kanarischen Inseln (seit 20. Dezember 2020)

St. Vincent und die Grenadinen (seit 17. Januar 2021)

Sudan (seit 15. Juni 2020)

Süd-Sudan (seit 15. Juni 2020)

Surinam (seit 15. Juni 2020)

Syrische Arabische Republik (seit 15. Juni 2020)

Tadschikistan (seit 15. Juni 2020)

Tansania (seit 15. Juni 2020)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni 2020)

Togo (seit 15. Juni 2020)

Trinidad Tobago (seit 15. Juni 2020)

Tschad (seit 15. Juni 2020)

Tschechien (seit 25. September)

Tunesien (seit 7. Oktober 2020)

Türkei (seit 15. Juni 2020)

Turkmenistan (seit 17. Juni 2020)

Ukraine (seit 15. Juni 2020)

Ungarn (seit 1. November 2020)

Uruguay (seit 20. Dezember 2020)

USA (seit 3. Juli 2020)

Usbekistan (seit 15. Juni 2020)

Vatikanstadt (seit 1. November 2020)

Venezuela (seit 15. Juni 2020)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 23. September 2020)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

Zypern (seit 1. November 2020) Für alle Risikogebiete gilt automatisch eine. Das hat zur Folge, dass bei Reisen in diese Länder der Schutz der Auslandskrankenversicherung entfallen kann.. Das sind die derzeitigen Hochrisikoländer:. Das sind die 3. Gebiete, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in den vergangenen 10 Tagen Risikogebiete waren, aber derzeit KEINE mehr sind: Finnland: Die Region Päijät-Häme (6. Dezember 2020 bis 9. Januar 2021) Alle Angaben laut RKI/Auswärtigem Amt.



12. Neben der Reisewarnung gibt es auch noch das "Abraten" von einer Reise. Dies hat einen deutlich geringeren Stellenwert. "Abgeraten" wird dann, wenn ein Land zwar kein Corona-Risikogebiet darstellt, es für Deutsche jedoch strenge Einreisebestimmungen festlegt – zum Beispiel eine mehrtägige Quarantäne nach der Einreise. Dies ist derzeit bei etwa 40 der weltweit 200 Staaten der Fall.

Mehr dazu Mehr dazu Reisen möglich Nur noch 39 Länder sind ohne Reisewarnung Alle Angaben laut RKI/Auswärtigem Amt.Neben der Reisewarnung gibt es auch noch das "Abraten" von einer Reise. Dies hat einen deutlich geringeren Stellenwert.wird dann, wenn ein Land zwar kein Corona-Risikogebiet darstellt, es für Deutsche jedoch strenge Einreisebestimmungen festlegt – zum Beispiel eine mehrtägige Quarantäne nach der Einreise. Dies ist derzeit bei etwa 40 der weltweit 200 Staaten der Fall.

Alsgelten Länder, in denen die Rate der Neuerkrankungen außergewöhnlich hoch ist. Zudem fallen darunter jene Staaten und Regionen, in denen besonders gefährliche neue Varianten des Coronavirus auftreten, die sich schneller und leichter übertragen.