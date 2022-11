Der Retsina-Wein steht für die Region Attika.

Das griechische Tourismusministerium will den Weintourismus fördern. Im Fokus der Regierung steht dabei die Region Attika.

Anlässlich des Weltweintourismus-Tages am vergangenen Sonntag besuchte die griechische Vize-Tourismusministerin Sofia Zacharaki Weingüter in der Region Attika, die für Besucher kostenfrei geöffnet waren. Das griechische Tourismusministerium hat offiziell angekündigt, den Weintourismus in der Region fördern zu wollen. "Am Welttag des Weintourismus ehren und heben wir einen der dynamischsten Zweige des Tourismussektors hervor. In den letzten Jahren hat der griechische Weintourismus immer mehr an Boden gewonnen und bietet Besuchern ein unvergleichliches Erlebnis", erklärte die Ministerin. Besonders reizvoll für internationale Weintouristen ist die Tatsache, dass die Weinberge in Attika zu den ältesten Weinbergen der Welt gehören.Zacharaki besuchte das Weingut Oenotria Land in Kapandriti, das Museum der Domaine Costa Lazaridi sowie die Weingüter der Markou-Gruppe in Peania und Nikolaou in Koropi, so die griechische Zeitung " Reporter ". Zum Abschluss ihres Besuchs sagte die Ministerin: "Die Bemühungen beginnen Früchte zu tragen, da wir jetzt mehr als 100 Weingüter mit dem Label Visitable Winery zählen, eine Rekordzahl für Griechenland. Unser Ziel ist es, diese Dynamik noch weiter zu stärken und den Weintourismus mit thematischeren und alternativen Formen des Tourismus zu kombinieren."Attikas berühmtester Wein ist der Retsina. Retsina wird seit Jahrhunderten in Griechenland produziert. Der geharzte Wein wird hergestellt, indem dem Traubenmost vor der Gärung Kiefernharz zugesetzt wird, was zu einem trockenen Weißwein mit einem starken Harzgeschmack führt.Die Tonamphoren, die traditionell zur Weinherstellung verwendet wurden, hatten oft eine Harzbeschichtung auf der Innenseite, um sie luftdicht zu machen. Als luftdichte Fässer allgemein verwendet wurden, hatten die Einheimischen einen Geschmack für die geharzten Weine entwickelt und fuhren fort, Weine auf diese Weise zu kreieren.Auch einige internationale Rebsorten wie Cabernet Sauvignon und Chardonnay werden in Attika angebaut, vor allem im gebirgigen Norden der Region. Höhere Lagen bieten hier ein kühleres Terroir für den Weinbau.Attika spielt in der griechischen Mythologie rund um den Wein eine wichtige Rolle. Hier stellte Dionysos, der Gott des Weins, dem sterblichen Attikaner Ikarios (nicht zu verwechseln mit dem berühmteren Ikarus) die Weinherstellung im Austausch für seine Gastfreundschaft vor.