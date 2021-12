FVW Medien/HMJ

Frischer Wind in Washington: Wie in der Hauptstadt (im Hintergrund das Lincoln Memorial) hat sich während der Pandemie in vielen Regionen der USA einiges getan – und das durchaus zum Vorteil von internationalen Gästen.

Eine einwöchige Tour durch die Hauptstadtregion rund um Washington: Wie reist es sich in den USA kurz nach der Grenzöffnung? Neben vielen persönlichen Eindrücken bleiben wertvolle Tipps für die Beratung Ihrer USA-Kunden. Beruhigend für die Ku