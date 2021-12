FVW Medien/HMJ, National Harbor, Maryland, USA, Capital Region

Verzweifelter Hilferuf – ein Bild mit Symbolkraft? Ganz so dramatisch ist die Lage im US-Gastgewerbe nicht, wie diese Skulptur in National Harbor Mann suggerieren mag. Zumindest gibt es für Restaurants und Hotels kein Grund, den Sand in den Kopf zu stecken (Achtung, Wortspielhölle!).

Pioniergeist und Kreativität kennzeichnen trotz Corona das US-Gastgewerbe – zum Vorteil von Urlaubern, die eine neue Vielfalt und Willkommenskultur erwartet. Doch es herrscht keineswegs eitel Sonnenschein bei Gastronomen und Hoteliers. Aufbruchstimmung herrscht