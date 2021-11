FVW Medien/HMJ

Werbung, Statement, Schutz: Beim "Mask Mandate" sehen es die USA meist nicht so eng. Es muss kein medizinischer Mund-Nasen-Schutz sein, eine Stoffmaske tut es auch.

Was hat sich verändert nach der Grenzöffnung am 8. November? Worauf müssen sich europäische Urlauber in den USA einstellen? Eine aktuelle Reportageserie aus der Hauptstadtregion um Washington liefert Impressionen und Informationen für Ihre USA-Kunden.