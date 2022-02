Sechs Wochen vor ihrem Ende erlebt die Expo einen wahren Besucheransturm.

Zum ersten mal seit ihrer Eröffnung im Oktober 2021 haben mehr als eine Million Menschen die Weltausstellung in Dubai binnen sieben Tagen besucht. Damit haben sich nun insgesamt 13,5 Mio. Gäste das Gelände angesehen.

Der deutsche Pavillon zählt zu den beliebtesten auf der Expo 2020, die wegen Corona auf den Zeitraum Oktober 2021 bis März 2022 verschoben wurde. Unter dem Motto "Connecting Minds, Creating the Future" stellen 192 Länder aus. Rundgang der deutschen Gruppe. Emirates und Dubai Tourism hatte die Chefs führender deutscher Veranstalter eingeladen. Gruppenbild im deutschen Pavillon: Sören Hartmann (DER Touristik), Uwe Schwaderer (Dubai Tourism), Felix Eichhorn (Aida Cruises), Markus Orth (Lufthansa City Center), Volker Greiner (Emirates), Ralph Schiller (FTI Group), Ingo Burmester (DER Touristik), Ralf Usbeck (Peakwork), Gerald Kassner (Schauinsland), Stefan Baumert (TUI), Karlheinz Kögel (HLX) und Sebastian Rosito, Direktor des deutschen Pavillions auf der Expo 2020. "... möchte aus dem Bällebad abgeholt werden": Dieses Bällebad im deutschen Pavillion ist mehr als ein Kindervergnügen: Steckt man einen Ball in einen Info-Kiosk, gibt es Informationen über Innovationen made in Germany. Einzelne Bundesländer veranstalten Themenwochen, derzeit Mecklenburg-Vorpommern. Felix Eichhorn aus Rostock nahm deshalb im MV-Strandkorb Platz. Installation im deutschen Pavillon, der vor allem über Nachhaltigkeitsprojekte und Technologien, mit denen sich der Klimawandel bremsen lässt, informiert. Im deutschen Pavillon gibt es viele spielerische Anwendungen. Hier können Kinder die Windkraft erkunden. Immer schön die Balance halten: Markus Orth, Stefan Baumert und Felix Eichhorn auf einer Installation. Ein Raum beschäftigt sich mit der Zukunft der Megacities. Sören Hartmann und Ralf Usbeck informieren sich. Die spielerischen Versuchsanordnungen sind vor allem bei Kindern gefragt. Das deutsche Flugtaxi-Unternehmen Lilium präsentiert sich ebenfalls. Multimedia-Eindrücke im deutschen Pavillon. Einer der 192 Pavillons auf dem riesigen Expo-Gelände am Stadtrand von Dubai. Fast alle Bauten bleiben erhalten. So wird Siemens auf dem Expo-Gelände ein regionales Headquarter errichten, weitere Gebäude sollen unter anderem als Universität genutzt werden. Ralph Schiller und Uwe Schwaderer nehmen fürs Foto kurz die Maske ab. Ansonsten findet die Expo unter Corona-Regeln statt. Es gilt Maskenpflicht innen und außen, die Zahl der Besucher pro Pavillion ist limitiert, überall stehen Spender für die Handdesinfektion. Am Besuchstag füllte sich das Gelände – im Hintergrund eine spanische Hyperloop-Kapsel – zusehends. Abends gibt es ein großes Show-Programm, das sowohl viele Einheimische als auch Besucher anzieht. Volker Greiner, Vice President für Nord- und Zentraleuropa bei Emirates, vor dem Pavillon der Airline aus Dubai. Jeder Besucher des Emirates-Pavillons, hier Ralf Usbeck und Ingo Burmester, erhält eine "Zauberkugel", mit der sich viele Anwendungen starten lassen. Hier geht es um die Steuerung von Robotern. Auch im Emirates-Stand kann man viel ausprobieren. Thema dort ist die Zukunft der Luftfahrt. fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt beim Virtual-Reality-Rundflug, der zeigt, wie ein Flugerlebnis in der Zukunft aussehen könnte. Gerald Kassner drückt einen virtuellen Knopf, den er nur durch seine VR-Brille sieht. Der britische Pavillon. Die Leuchtschriften verändern sich ständig. Unübersehbar selbst auf dem 438 Hektar großen Messegelände ist der Pavillon von Marokko. Spanien setzt bei seinem Auftritt auf mediterrane Farben. Baden-Württemberg ist als einziges deutschen Bundesland mit einem eigenen Stand vertreten. Das "Ländle" wirbt selbstironisch mit dem Namen "The Länd". Installation im Baden-Württemberg-Pavillon: Dort geht es um Berufsausbildung und die Innvoationskraft der mittelständischen Wirtschaft. Der Stand von Saudi-Arabien ist durch seine Architektur ein Hingucker. Spiegelung am Eingang des Saudi-Gebäudes. Regen ist in Wüstenstadten etwas Kostbares. Bei dieser Installation stoppt das Wasser an einigen Stellen kurz, dann wechseln Besucher in den Kegel und wieder hinaus. Saudi-Arabien informiert in gigantischen Videoprojektionen über das Land. Eine der bildgewaltigen Projektionen. Wasserfall mit Muster: Da zückte Ralf Usbeck das Handy. Echt oder nur eine Projektion? Die Expo vermittelt viele spannende Bilder, die im Kopf bleiben. An einem Tag kann man nur einen kurzen Eindruck erhalten, Dubai-Besucher sollten mehrere Tage für den Besuch der Weltausstellung einplanen.

Zum ersten Mal seit der Eröffnung des Geländes vor mehr als 19 Wochen hat die Besucherzahl in der Woche bis zum 14. Februar 2022 die Millionengrenze überschritten. Laut Mitteilung der Expo 2020 kamen damit bislang insgesamt 13,5 Mio. Menschen zu der Weltausstellung.Die Expo läuft nur noch sechs Wochen. Nun hätten die Besucher die Dringlichkeit des Mottos "Jetzt oder nie, bevor es für immer vorbei ist" erkannt, heißt es. Außer von den Länder- und Themenpavillons würden sie von zahlreichen Konzerten sowie Sport- und Musikstars, die ihre Teilnahme bestätigt haben, angezogen.Zu den Höhepunkten der vergangenen Woche habe der britische Nationalfeiertag am 10. Februar gehört, an dem der britische Prinz William, Herzog von Cambridge, dem Festumzug beiwohnte und von Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai, begrüßt wurde. Am folgenden Tag feierten die Philippinen ihren Nationalfeiertag mit einem Konzert der philippinisch-amerikanischen Pop-Ikone Bamboo im Jubilee Park sowie einer kulturellen Darbietung von Daluyong ng Diwa, die die 4000-jährige Geschichte des philippinischen Volkes darstellte.Am 11. Februar, dem Internationalen Tag für Mädchen und Frauen in der Wissenschaft, kamen Expertinnen aus aller Welt zusammen, um darüber zu diskutieren, wie die Gleichstellung der Geschlechter und die Zugänglichkeit für alle in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (Mint) gewährleistet werden könne. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der britischen Band Coldplay vor wenigen Tagen.