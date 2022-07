Die URV bietet einen neuen Lichtblick für seine Kunden.

Im Krankheitsfall im Urlaub drohen komplizierte Abrechnung-Formalitäten mit der Reiseversicherung. Damit macht jetzt zumindest die Union Reiseversicherung (URV) Schluss.

Kunden der Union Reiseversicherung (URV), die während ihres Urlaubs im Ausland erkranken, dürfen sich künftig auf eine Erweiterung des Medical Plus Tarifs freuen.Im Krankheitsfall können URV-Kunden in den Urlaubsorten auf das Kliniknetzwerk von Ärztinnen der URV und der Union Krankenversicherung (UKV) zurückgreifen. Sogar Hotelbesuche durch medizinisches Personal sind möglich. Einen Mehraufwand an Kosten zieht das nicht nach sich. Denn dieder Sparkassen-Finanzgruppe."Die Entbürokratisierung von Versicherungsfällen im Ausland, soll vor allem unseren Kunden zugutekommt, damit sie schnell wieder gut gesund werden und ohne finanzielle Nachwehen ihren Urlaub genießen können", so das URV-Vorstandsmitglied Katharina Jessel.

Mehr dazu

Mehr dazu Reisekrankenschutz URV kooperiert mit Telemedizinanbieter Medgate

Über denunter der Telefonnummer 02115263158 lassen sich 24/7 Vertragsärzte vor Ort ermitteln.

Familie Arnold verbringt ihren Urlaub in der Toskana. Nach einem Ausflug bemerkt Frau Arnold etwas in der Kniekehle. Bei näherem Hinschauen entdeckt Sie eine Zecke. Frau Arnold ist besorgt, weil sie keine FSME-Impfung hat und nicht genau weiß, wie sie die Zecke richtig entfernt. Sie möchte einen Arzt aufsuchen.



Ihr Mann ruft kurzerhand den Notfall-Assistenten an und gibt den Urlaubsort durch. Eine deutschsprachige Praxis ist leider nicht in der Nähe. Dafür aber eine englischsprachige. Der Arzt entfernt die Zecke und desinfiziert die Einstichstelle, sodass Familie Arnold wieder ihren Urlaub genießen kann.

Die URV ist eine Schwester der UKV. Als Reiseversicherung der öffentlichen Versicherer und Sparkassen verfügt die URV über vier Millionen Kunden.