Keine Reisewarnung mehr für: Barbados.

Die Bundesregierung warnt nur noch vor expliziten Corona-Risikogebieten. Bestehen seitens der "freien" Länder jedoch Einreisebeschränkungen für Deutsche, wird abgeraten. Die fvw gibt einen Überblick.

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu Europäische Länder (2) Alle Reisewarnungen und Einreisen auf einen Blick

Die pauschale Warnung, wie sie im ersten Lockdown noch galt, entfällt bereits seit Oktober 2020. Das heißt, die Bundesregierung führt nur noch solche Länder in ihrer Liste auf, vor denen ausdrücklich gewarnt wird. Für alle anderen Staaten existiert eine solche Warnung nicht mehr. Nur für den Fall, dass deutsche Urlauber in den entsprechenden Ländern Einreise-Beschränkungen wie einer mehrtägigen Quarantänepflicht unterliegen, wird vor Reisen abgeraten.Allerdings: Wer zu den Risikogebieten gehört, verändert sich stetig, da dies von der aktuellen Infektionslage im jeweiligen Land abhängt. Meist freitags aktualisiert das Auswärtige Amt seine Liste entsprechend. Gewarnt wird in der Regel, wenn es in einem Land in den jeweils zurückliegenden sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat.Alle Länder, die aktuell auf der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts stehen und vor denen damit gewarnt wird, sind unter diesem Link zu finden.Für Staaten, die nicht in der Auflistung zu finden sind, entfällt die Warnung automatisch.. Doch Vorsicht: Beschließen einzelne dieser Länder ihrerseits Einreise-Beschränkungen für deutsche Touristen, rät die Bundesregierung vor Reisen ab.1. Antigua und Barbuda2. Australien3. Brunei Darussalam4. China5. Cookinseln6. Dominica7. Fidschi8. Grenada9. Hongkong10. Japan11. Kambodscha12. Kiribati13. Korea (Süd)14. Kuba15. Laos16. Macau17. Malaysia18. Marshallinseln19. Mauritius20. Mikronesien21. Myanmar22. Nauru23. Neuseeland24. Palau25. Ruanda26. Salomonen27. Samoa28. Singapur29. Sri Lanka30. St. Kitts und Nevis31. St. Lucia32. Taiwan33. Thailand34. Tonga35. Tuvalu36. Uganda37. Vanuta38. VietnamInsgesamt wird damit vor 39 Ländern nicht mehr gewarnt (komplett oder teilweise):- vor den 38 in der Liste genannten Staaten- vor Island- Zusätzlich sind ohne Reisewarnung die drei französischen Überseegebietesowie in Europa zum Beispiel weite Teile Finnlands.Weitere regionale Reisewarnungen sind in der Liste nicht berücksichtigt.