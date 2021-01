Sri Lanka empfängt wieder Touristen.

Wer die ersten 14 Tage seiner Reise in einem speziell zertifizierten Hotel verbringt, kann ein Touristenvisum erhalten. Pflicht sind zudem insgesamt drei PCR-Tests.

Wie das Auswärtige Amt mitteilt, eröffnet Sri Lanka seine Flughäfen in Colombo und Mattala am 21. Januar 2021 eingeschränkt für die Einreise von internationalen Passagieren. Die dafür benötigten Visa müssen vor Einreise online über das Electronic Travel Authorization (ETA) , das Portal der Einwanderungsbehörde, beantragt werden.Voraussetzung für die Erteilung von Touristenvisa ist der Behörde zufolge die bestätigte Buchung in einem sogenannten "Safe and Secure Level 1"-zertifizierten Hotel. In diesem müssen die ersten 14 Tage des Aufenthalts verbracht werden.Zusätzlich nötig sind insgesamt drei negative PCR-Tests: Der erste muss bereits bei Einreise nach Sri Lanka vorgelegt werden (in englischer Sprache). Der Abstrich darf maximal 96 Stunden vor Abflug genommen worden sein.Zwei weitere PCR-Tests fallen vor dem Check-In im Hotel sowie fünf bis sieben Tage nach der Einreise an. Die Kosten hierfür begleicht der Reisende bereits bei Beantragung des Visums über das ETA-Portal.Darüber hinaus muss der Reisende über das "Safe and Secure Level 1"-zertifizierte Hotel eine sri-lankische Covid-19-Versicherung abschließen. Die Referenznummer der Versicherung ist bei Beantragung des ETA-Visums anzugeben.Direkt bei der Einreise müssen Reisende zudem eine Health-Declaration Form auszufüllen. Weitergehende Informationen sind auf der Webseite der sri-lankischen Tourismusbehörde unter "Hello Again" eingestellt.Ein Transit durch Sri Lanka ist weiterhin nicht möglich.Während der ersten 14 Tage des Urlaubs können Sehenswürdigkeiten nur eingeschränkt besichtigt werden. Darüber hinaus ist der Kontakt zur lokalen Bevölkerung sowie die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln während dieser Zeit untersagt. Weitergehende Informationen sind ebenfalls auf der Webseite der sri-lankischen Tourismusbehörde eingestellt.Sri Lanka ist von Corona vergleichsweise wenig betroffen und daher nicht als Risikogebiet eingestuft. Eine Reisewarnung existiert nicht.