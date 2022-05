fvw/Martin Jürs

Der am Montag beginnende Arabian Travel Market in Dubai erwartet auch in diesem Jahr wieder Tausende Besucher aus aller Welt.

Das Urlaubsgeschäft zieht wieder an und auch Reisemessen finden weltweit wieder vermehrt als Live-Veranstaltung statt. In Dubai erwartet der Arabian Travel Market ab Montag wieder zahlreiche Aussteller und Fachbesucher. Bereits im vergangenen Jahr war der Arabian Tra