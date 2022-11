Vom 12. bis 14. Februar 2023 stellen sich Hunderte italienische Anbieter – Incoming-Agenturen, Regionen, Städte, Hotels etc. – auf der BIT Mailand vor.

BIT bietet Hosted-Buyer-Programm





Einkäufer, die bestimmte Bedingungen erfüllen, können am Hosted-Buyer-Programm der BIT teilnehmen. Unter anderem übernimmt die Messe für diese Personen auch die Reisekosten. Informationen finden sich unter diesem Link https://bit.fieramilano.it/en/visitare/buyer-program.html

Vom Wandern übers Radfahren bis hin zur Entspannung auf dem Land: "Slow Tourism" sehen 54 Prozent aller Reisenden als Trend an. Für sie stellt diese Reiseform eine Alternative zum Massentourismus dar. Im Mittelpunkt des "Slow Tourism" stehen bewusstes Genießen samt Umweltbewusstsein und Respekt für die lokale Kultur.Italiens größte Reisemesse BIT, die vom 12. bis 14. Februar 2023 in Mailand stattfindet, will "Slow Travel" zu einem ihrer Schwerpunktthemen machen. Gerade Italien eigne sich als Ziel für Slow-Tourism-Reisende.Die Messe-Initiatoren verweisen auf eine Studie des Katholischen Universität Mailand, derzufolge das langsame, bewusste Reisen zu einem strukturellen Trend werden könnte. 54 Prozent der internationalen Touristen zögen ihn für sich selbst in Betracht.Das sei zwar immer noch weit entfernt vom traditionellen Strandurlaub (82 Prozent) oder von Kulturreisen (76 Prozent), aber fast auf dem gleichen Niveau wie der Wein- und Gastronomietourismus (55 Prozent). Ein gutes Beispiel für Slow Tourism sei der Wandertourismus, eine Nische, die in den letzten Jahren einen wahren Boom erlebt habe.Von den bekanntesten Pilgerwegen wie der Via Francigena über weniger bekannte wie den Cammino Basiliano in Kalabrien bis hin zu einem internationalen Pflichtprogramm wie dem Jakobsweg gebe es sehr oft eine spirituelle Motivation für das Reisen. Es gebe aber auch Routen, bei denen Wellness und Outdoor-Aktivitäten im Vordergrund stehen.Dazu gehörten der Cammino dei Briganti (100 km zwischen den Abruzzen und Latium), der Sentiero del Viandante (45 km am Comer See), die Alta Via dei Monti Liguri (440 km auf der Wasserscheide des ligurischen Apennin) oder die Via della Transumanza (224 km von L'Aquila nach Foggia).Eine weitere sehr beliebte Form des langsamen Reisens sei das Radwandern, das in der Region Marken seit Jahren sehr aktiv sei, mit Routen wie der Schlösser-Strecke zwischen Tolentino und Urbisaglia, den Terre dei Briganti um Ascoli Piceno oder der Route von den Frasassi-Grotten hinunter zum Meer von Falconara Marittima.Diese und andere Möglichkeiten des sanften Tourismus werden auf der BIT 2023, die im Messezentrum Allianz MiCo in Mailand stattfindet, im Fokus stehen.