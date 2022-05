Fly & Help

Reiner Meutsch hat in Namibia die 600. Schule von Fly & Help eröffnet.

Die Stiftung Fly & Help unter der Leitung von Reiner Meutsch hat in Namibia ihre 600. Schule eröffnet. Die neue Schule befindet sich in Otijzeka im Norden Namibias, wo für die Kinder des Volkes der Ovahimba ein Platz zum Lernen und Leben geschaffen wurde.