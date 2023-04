ATM

Der Arabian Travel Market in Dubai ist die größte Reisemesse im Nahen Osten. Dieses Jahr läuft die Messe für touristische Fachbesucher aus aller Welt vom 1. bis 4. Mai.

Im nächsten Monat öffnet der Arabian Travel Market wieder seine Türen. Die größte Reisemesse im Nahen Osten blickt dabei auf ein 30-jähriges Bestehen zurück.

Vom 1. bis zum 4. Mai findet in diesem Jahr der Arabian Travel Market (ATM) in Dubai statt. Mehr als 2000 Aussteller sind in den Messehallen des ö