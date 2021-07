Bentour

Dieses Foto sendete Bentour-Chef Deniz Ugur am Donnerstagvormittag aus Belek. Es zeigt den Rauch der Brände im Hinterland bei Manavgat. Für die Urlauber in den Ferienhotels an der Türkischen Riviera bestehe keine Gefahr.

Bei Manavgat an der Türkischen Riviera sind vier Waldbrände ausgebrochen. Eine Rauchwolke zieht auch über Hotels in der Nähe R