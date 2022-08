Imago Images

In Österreich forderte das Unwetter fünf Todesopfer, in einigen Regionen waren die Rettungskräfte pausenlos im Einsatz.

Allein in Österreich kamen am Donnerstag fünf Menschen bei Unwettern ums Leben. Der Verkehr war zeitweise lahmgelegt. Heftige Unwetter auf Korsika und in der Toskana forderte acht Menschenleben. Wie Polizei und Rotes Kreuz in Österreich mitteilten, stü