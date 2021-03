Verschärfte Regeln: Auf Mallorca und in anderen Gebieten mussten Strandbesucher bisher die Maske nur dann tragen, wenn kein Abstand gewahrt werden konnte.

Spanien hat wegen der steigenden Corona-Zahlen die Maskenpflicht verschärft. Ab Mittwoch müssen die Menschen im ganzen Land sowohl im Freien wie auch in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Gastronomiebetrieben, Ämtern oder Geschäften immer Mund- und Nasenschutz tragen.

Die neue Regelung gilt auch dann, wenn die Betroffenen den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zu haushaltsfremden Personen einhalten können. Dies geht aus einem am Dienstag im Amtsblatt veröffentlichten Beschluss der linken Zentralregierung in Madrid hervor.

Die Anordnung gilt, wie es im Amtsblatt heißt, "bis zum Ende der Gesundheitskrise". Damit werden die Regeln vereinheitlich, denn in vielen der 17 Regionen Spaniens herrscht schon seit langer Zeit eine verschärfte Maskenpflicht. Das gilt unter anderem auch für die Balearen mit der Urlaubsinsel Mallorca.

Auch beim Sonnenbaden und Wandern

Die neue Verordnung lässt zwar Raum für Interpretationen. Fast alle Medien und Beobachter betonen aber, dass man bei strikter Auslegung der neuen Regeln in Zukunft auch beim Sonnenbaden am Strand und Pool oder auch beim Wandern Mund- und Nasenschutz aufsetzen muss. Auf Mallorca und in anderen Gebieten mussten Strandbesucher bisher die Maske nur dann tragen, wenn kein Abstand gewahrt werden konnte.

Bei Tätigkeiten wie Essen und Trinken in einem Gastronomiebetrieb, beim Sport im Freien oder beim Baden darf die Maske weiterhin abgesetzt werden. Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, sind ebenfalls von der Pflicht befreit.

Versammlungs- und Bewegungsfreiheit eingeschränkt

Spanien

Spanien

Mit Einschränkungen der Versammlungs- und Bewegungsfreiheit hattein der zweiten Winterhälfte die Pandemie erfolgreich bekämpft. Seit einigen Tagen gehen die Zahlen aber wieder nach oben.Innerhalb einer Woche kletterte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen von 62 auf 80. Damit stehtim europäischen Vergleich immer noch gut da. In Deutschland beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz etwa 135.