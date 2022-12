Dellex via wikimedia.org

Der Aqua-Dom galt als touristische Sehenswürdigkeit in Berlin.

Nach dem Platzen des riesigen Berliner Aquariums in der Lobby des Radisson-Hotels läuft eine große Aufräumaktion. Der Grund für das Unglück ist weiter "völlig unklar", so die Eigentümerin Union Investment. US-Experten der Herstellerfirma sollen nach Berlin kommen.

