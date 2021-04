Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie können Menschen in Neuseeland und Australien vom 19. April an wieder zwischen beiden Ländern reisen. Eine Quarantäne ist nicht mehr erforderlich.

Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bezeichnete den Schritt als "den Beginn eines neuen Kapitels". Es sei sehr schwer für viele Menschen gewesen, ihre Freunde und Familien in Australien ein Jahr lang nicht sehen zu können.Beide Staaten hatten ihre Grenzen für Reisende im März 2020 geschlossen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen durften nur noch eigene Bürger und Menschen mit Wohnsitz ins Land.Der Inselstaat Neuseeland gilt wegen extrem strenger Maßnahmen und genauer Kontaktverfolgungen als Musterland in der Krise. In dem Land mit 4,8 Mio. Einwohnern wurden bisher rund 2500 Fälle verzeichnet, 26 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Schon lange herrscht wieder eine weitgehende Normalität.Auch Australien ist vergleichsweise erfolgreich im Umgang mit der Pandemie. Die Behörden in Down Under bestätigten bislang 29.000 Fälle und 909 Todesopfer bei einer Bevölkerung von mehr als 25 Mio. Menschen.