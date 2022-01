Sieben auf einen Streich: Auch der Eintritt zum Glazer Children's Museum ist im Attraction Pass inkludiert.

Wenige Tage vor dem Florida Huddle stellt Visit Tampa Bay einen neuen Service für Besucher der Region im Südwesten Floridas vor. Vom Riverwalk Attraction Pass sollen sowohl Sehenswürdigkeiten als auch Besucher der dynamischen Stadt an der Tampa Bay profitieren.

Sieben Attraktionen in einem Pass

Keine App nötig

Showtime in Tampa: Zur Fachmesse Florida Huddle erwartet die Stadt an der Tampa Bay vom 24. bis 26. Januar 2022 mehr als 300 Touristikprofis aus dem Sunshine State sowie aus dem Ausland. Erstmals seit 2016 findet die von Visit Florida ausgerichtete Messe wieder in Tampa statt – und richtet damit das Rampenlicht auf die dynamische touristische Entwicklung der Region.Perfektes Timing also, um einen neuen Besucher-Service vorzustellen: Der Riverwalk Attraction Pass vereint alle Attraktionen der Uferpromenade in einem Ticket – und das zu ermäßigten Preisen. Das Programm folgt einem ähnlichen Prinzip wie City Pass, das bereits einige der größten Attraktionen von Tampa Bay in einem Ticket zusammenfasst.Zu den ersten Attraktionen im Riverwalk Pass gehören das Florida Museum of Photographic Arts, das Henry B. Plant Museum, das Florida Aquarium, das Glazer Children's Museum, das Tampa Museum of Art, das Tampa Bay History Center und das Pirate Water Taxi.Für Tampa ergibt sich eine Win-Win-Situation: Neue Besucher werden durch Discounts angelockt – und die Attraktionen bekannter gemacht.Nutzer greifen auf eine mobile Landing Page zu, um den Pass zu kaufen. Nachdem sie ihre Daten eingegeben und einen Link zu ihrem Pass erhalten haben, können sie den Pass zu ihrem Startbildschirm auf ihren mobilen Geräten hinzufügen und jederzeit darauf zugreifen, ohne etwas herunterladen oder eine App benutzen zu müssen.Die Tagesversion des Passes kostet 55 US-Dollar (umgerechnet knapp 50 Euro), der Drei-Tage-Pass 79 Dollar. Für Senioren und Kinder gibt es Ermäßigungen. Detaillierte Informationen gibt es hier