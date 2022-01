Almaty ist Kasachstans größte Stadt.

Nach teilweise gewalttätigen Proteste in dem mittelasiatischen Land gegen die hohen Gaspreise ist die Regierung zurückgetreten. Für bestimmte Gebiete wurde der Ausnahmezustand erklärt. Das Auswärtige Amt rät daher von Reisen in diese Regionen ab.

Der Ausnahmezustand gilt für Almaty – die größte Stadt Kasachstans – sowie das Almatiner Gebiet und die Region Mangistau. Zunächst soll er bis zum 19. Januar gelten. Vorgesehen sind unter anderem Ausgangssperren zwischen 23.00 und 7.00 Uhr.Zudem gibt es Straßensperren und Personenkontrollen. Der Flugverkehr am Airport Almaty ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes grundsätzlich nicht betroffen, Flüge seien jedoch teilweise abgesagt worden. Auch sei der Zugang zum Internet eingeschränkt.Für die Dauer des Ausnahmezustands rät das Auswärtige Amt von Reisen in die betroffenen Regionen ab – auch deshalb, weil es dort nun schwierig sei, gegebenenfalls benötigte PCR-Tests zu absolvieren. Dies gilt aber nicht für andere Regionen Kasachstans, auch nicht für die Hauptstadt Nur-Sultan.Die Regierung trat zurück, nachdem mehrere Tausend Menschen im Land gegen eine deutliche Preiserhöhung bei Autogas auf die Straße gingen. Für die Region Mangistau kündigte der Präsident bereits an, die Preise wieder zu senken.